梁允瑜大解內衣扣趴床側露3D火辣身材　大膽除褲令網民高呼頂唔順

前港姐、無綫「御用邪花」梁允瑜（Chloe）向來身材火辣，經常在社交平台大方分享性感美照。日前深夜，她再度向網民大派福利，連發三張性感床上寫真，並主動詢問網民意見，尺度大開，隨即掀起網民熱烈討論。



梁允瑜深夜大派福利。（IG@cl.chloee）

連發床照問粉絲：1 or 2 or 3?

在最新的性感寫真中，梁允瑜身穿白色運動風內衣套裝躺在床上。她做出多個撩人動作，包括趴在床墊上、或是側身手持復古電話聽筒，眼神迷離，氣氛唯美。她發文問網民：「1 or 2 or 3? 這種氛圍感 愛死了」。

極具誘惑力。（IG@cl.chloee）

大解Bra扣趴低側露驚人身材

不過，全輯照片中最令人血脈沸騰的，莫過於她大解Bra扣趴在床上的一張相。梁允瑜大膽解開Bra扣，令內衣稍微鬆開，並趴在床墊上大方側露傲人的3D火辣身材，白皙美背與澎湃的側乳線條一覽無遺，畫面充滿無限遐想，尺度極度開放。

大解內衣扣趴床超索！（IG@cl.chloee）

除褲撩人挑戰性感底線

除了大晒上圍，早前梁允瑜上載的圖片更做出褪下褲子的撩人動作，畫面令人窒息。相比起她以往穿著Deep V裙狂騷逆天長腿的舊照，這次的深夜內衣福利明顯更加大膽，難怪大批網民紛紛留言高呼「頂唔順」，並急不及待選出心目中的最佳照片。

sexy！（IG@cl.chloee）

梁允瑜表示自己參加馬爾代夫潛水旅行團，費用只係兩萬多。（ig@cl.chloee）

梁允瑜話送多三張畀連登仔（網民）。（受訪者提供）

梁允瑜話送多三張畀連登仔（網民）。（受訪者提供）

梁允瑜近日到泰國曼谷度假。（IG@cl.chloee）

這套超細肩帶深V薄紗短裙完美凸顯了梁允瑜的傲人上圍與逆天白滑長腿。（IG@cl.chloee）