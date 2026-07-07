查理絲花朗曬「上半身全裸雙手遮胸」辣照　自爆曾一夜情26歲鮮肉

荷里活影后查理絲花朗（Charlize Theron）近期為新片《奧德賽》（The Odyssey）展開宣傳，再度以火辣造型成為話題。



現年50歲的她在社群平台分享一張性感美照，大膽以雙手遮掩上半身全裸入鏡，展現凍齡身材，引發粉絲熱烈討論，直呼「根本看不出50歲」。

50歲查理絲花朗（Charlize Theron）在社群平台分享一張性感美照，大膽以雙手遮掩上半身全裸入鏡，展現凍齡身材。（IG@charlizeafrica）

更多查理絲花朗（Charlize Theron）照片：

+ 10

查理絲花朗在照片中以俐落油頭搭配鮮紅唇妝，僅以一條白色布料與雙手巧妙遮掩身體，回眸望向鏡頭，散發自信魅力。這張照片是在她出席「奧德賽」倫敦首映前發布，短時間內便吸引大批網友按讚留言，紛紛稱讚她保養得宜、氣場十足。

隨後現身首映紅毯時，查理絲花朗換上一襲黑色高衩禮服，秀出修長美腿，與同片演員安妮夏菲維（Anne Hathaway）、麥迪文（Matt Damon）等人一同亮相。《奧德賽》改編自古希臘史詩，由基斯杜化路蘭執導，查理絲花朗在片中飾演神秘女巫喀耳刻（Circe），是備受矚目的角色之一。

除了新片宣傳，查理絲花朗日前登上Podcast節目時，也罕見分享感情與性生活。她透露，自己一生僅有過幾次一夜情，但最近與一名26歲男子發展短暫關係，笑稱那是一次「非常美妙的經驗」。她坦言，如今50歲反而比20、30歲時更享受自己的生活，也不急著投入一段穩定戀情。

查理絲花朗多年來始終維持精實體態，她曾透露，平時透過皮拉提斯、瑜伽與飛輪等運動保持身材，也因此每次公開亮相都展現十足星味，再次證明歲月似乎沒有在她身上留下太多痕跡。

【延伸閱讀】Angelina Jolie宣佈重回演藝圈 離婚8年失去戰鬥力：再沒談戀愛（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 8

延伸閱讀：

「忘了我記得」5大催淚金句 看一次哭一次：我怕你走不了，也怕你太快走了

《苦盡柑來遇見你》驚傳劇組霸凌？網爆料臨演「被迫剃頭、雪中等待沒保暖」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】