史泰龍2女兒Sistine曬比堅尼寫真慶生　完美身材復刻母親超模基因

荷里活動作巨星施維斯達史泰龍（Sylvester Stallone）2女兒「西斯汀」（Sistine Stallone）日前歡度27歲生日。



身為名模的她在IG曬出性感比基尼（比堅尼）寫真慶生，展現遺傳自父母的優越外型與自信魅力，吸引大批粉絲獻上祝福。

史泰龍2女兒Sistine Stallone（IG@sistinestallone）

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史泰龍2女兒復刻母親超模基因

荷里活星二代女神「西斯汀史泰龍」（Sistine Stallone）是武打明星施維斯達史泰龍（Sylvester Stallone）與前名模珍妮佛弗萊文（Jennifer Flavin）所生的次女，她與姊姊蘇菲亞（Sophia Stallone）、妹妹史嘉蕾（Scarlet Stallone）組成「史泰龍三姊妹」，向來都是媒體鎖定焦點。「西斯汀史泰龍」跨足演員與模特兒事業，IG累積超過157萬名粉絲們關注，經常分享時尚、旅遊與家庭生活動態。

網友們向史泰龍瘋喊：「國民岳父！」

施維斯達史泰龍2女兒「西斯汀史泰龍」6月27日正式迎來27歲生日，她在IG曬出紅色比基尼寫真，自信展現緊實S型腰線與健康小麥膚色，渾身上下散發嫵媚小女人魅力，與過往甜美形象相比更添性感韻味，貼文一出立刻吸引大批粉絲留言獻上生日祝福，人氣持續發燒。

史泰龍3女兒美到逆天

史泰龍家族向來感情緊密，過去曾多次在家族旅遊、節慶場合同框曝光，「史泰龍三姊妹」感情深厚密切，2017年曾經共同擔任金球小姐，在典禮導嘉賓與遞送獎座。

大女兒蘇菲亞經營生活與Podcast等多元事業；2女兒西斯汀繼承母親的模特兒基因，並跟隨父親腳步踏入影壇；小妹史嘉蕾同樣活躍於模特兒界及演藝圈，3姝日常互動深受粉絲喜愛，期待她們未來持續釋出更多美照。

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