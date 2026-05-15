奧德賽｜黑人演「海倫」被鬧爆罷睇　馬斯克批︰公然侮辱希臘人民

由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的史詩式神話新作《奧德賽》（Odyssey），由麥迪文（Matt Damon）、湯賀蘭（Tom Holland）、安妮夏瑟維（Anne Hathaway）、Zendaya及羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）等巨星主演，即將於今年7月17日上映。繼日前正式預告驚現美式對白遭質疑後，選角再被影迷吐糟，更有人激動指無論多愛路蘭都會罷睇。

《奧德賽》即將於7月17日上映，令大批影迷引頸以待。（《奧德賽》電影海報）

麥迪文飾演的男主角奧德修斯，為希臘傳奇冒險家與戰士。（《奧德賽》電影先導劇照）

「海倫」由黑人演員飾演惹極大爭議

日前路蘭正式公布希臘神話中世上最美麗的女子「海倫」（Helen of Troy）一角，由《黑豹》女星Lupita Nyong'o飾演。消息傳出後，立即引起全球網民吐槽，更批評評諾蘭刻意「抹黑」海倫原本的白人形象，就連Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）都忍不住轉載帖文，並留言批評路蘭：「他公然侮辱希臘人民，真可恥。」

路蘭正式公布希臘神話中世上最美麗的女子「海倫」（Helen of Troy）一角，由《黑豹》女星Lupita Nyong'o飾演。（Getty Images）

有影迷回顧2004年上映的《木馬屠城》（Troy）中，那個被稱為「世上最美的女人」兼引發了特洛伊戰爭的「海倫」由Diane Kruger飾演，與黑人演員Lupita Nyong'o分別極大，影迷吐槽接受不了。（《木馬屠城》劇照）

連Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）都忍不住轉載帖文，並留言批評路蘭：「他公然侮辱希臘人民，真可恥。」(X)

影迷嬲爆表示罷睇

有影迷回顧2004年上映的《木馬屠城》（Troy）中，那個被稱為「世上最美的女人」兼引發了特洛伊戰爭的「海倫」由Diane Kruger飾演，與黑人演員Lupita Nyong'o分別極大，更表示絕對不能接受：「不會看了， 吃不消」、「好失望」、「要用票房抗議」、「罷睇」、「冇眼睇」、「能拍得出Dunkirk 跟 Oppenheimer 的導演， 卻低劣地放棄電影為大， 把政治正確放在前。。」、「改成這樣看戲的根本不會投入」、「連眼睛都受苦」。