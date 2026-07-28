WATERBOMB｜BIBI當眾脫衣大騷比堅尼　跪地挑逗四男被轟似成人騷

韓國潑水音樂節「WATERBOMB SEOUL 2026」一連三日火熱進行，多位藝人輪番上陣。向來作風大膽的女歌手BIBI（金亨瑞）今年再度挑戰大尺度，演出途中竟跪地除衫兼大玩擦邊誘惑。



BIBI以一身白色貼身連身短褲亮相。（IG@nakedbibi）

火辣除衫騷比堅尼掀高潮

25日舉行的WATERBOMB慶典中，BIBI以一身白色貼身連身短褲亮相，接連帶來《Bam Yang Gang》、《Bad X》等多首Hit歌。唱到興起時，她突然在台上雙膝跪地，隨即拉下胸前的拉鏈，當眾脫去外衣，大方展露內搭的火辣比堅尼。性感傲人的身材一覽無遺，瞬間令全場觀眾血脈沸騰，尖叫聲不斷。

一連帶來多首大熱單曲。（IG@waterbomb_official）

跪地脫衣。（影片截圖）

跪地脫衣。（影片截圖）

跪地脫衣。（影片截圖）

大騷美背。（影片截圖）

sexy!（影片截圖）

動作極具性暗示被轟像成人Show

然而，隨後的表演卻引發極大爭議。四名半裸爆肌男舞者將BIBI包圍，她跪在4名男舞者中間做出極具挑逗性的演唱動作，畫面隨即在網上瘋傳。不少網民狠批其演出過火，直指「像在看成人Show」、「這不是唱歌，是脫衣舞Show吧！」，亦有觀眾坦言「動作暗示性太強，看了很不舒服」，並認為「性感也不必要色情吧」。

動作極誘惑。（影片截圖）

被四裸男包圍。（影片截圖）

跪地演唱。（影片截圖）

動作極誘惑。（影片截圖）

2022年水彈險走光 粉絲撐限制級

其實BIBI的惹火行徑並非首次，回顧2022年她首次參加WATERBOMB時，本來想脫掉上衣，結果比堅尼綁帶不小心鬆開，差點走光。當時她雖然一臉驚慌，但隨即鎮定用手遮胸，最後在工作人員協助下整理好衣服，堅持完成演出。加上她過去也曾在其他演唱會上對粉絲獻吻，各種破格表演向來是她的招牌風格。這次再度因為「動作太情色」被推上輿論風口，粉絲紛紛出面護航：「Waterbomb本來就是限制級活動，只開放19歲以上入場，管咁多做乜？」，大讚「這就是BIBI會被記住的原因」。

BIBI 2022年首爾WATERBOMB音樂節。(YouTube@bibi__only）

大膽脫衣。(YouTube@bibi__only）

比堅尼綁帶散開。(YouTube@bibi__only）