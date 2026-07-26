I-DLE Minnie主演泰版《每天愛你第一次》　獲導演大讚天賦突出

撰文：薯條
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韓國女團I-DLE泰籍成員Minnie正式進軍影壇，首度任大銀幕女主角，主演改編自荷里活經典浪漫喜劇《每天愛你第一次》的泰國電影。官方日前正式釋出首支預告，並宣佈影片定檔於9月17日在泰國上映。

I-DLE泰籍成員Minnie正式進軍影壇。（IG@min.nicha）
Minnie首度任大銀幕女主角。（YouTube@GDH）

Minnie首度「擔正」大銀幕女主角

此次演出為Minnie由女團偶像向演員轉型的關鍵一步。有別於原版《每天愛你第一次》設定，泰版劇情迎來重大翻轉——男女主角身份徹底對調。Minnie在片中飾演「Lucy」，而泰國一線男星納得克·庫吉米亞（Nadech Kugimiya）則飾演患上短期失憶症的「Henry」。官方首支預告片名為《HENRY's First Dates：反覆追求，Henry不記得了》，展現出每天與同一個人重新相愛的浪漫喜劇設定。整套戲在充滿家庭溫情的爆笑氛圍下展開，極具看頭。

Minnie主演泰版《每天愛你第一次》。（YouTube@GDH）
搭檔泰國一線男星納得克·庫吉米亞（Nadech Kugimiya）。（YouTube@GDH）

導演大讚Minnie喜劇天賦突出

本片由GDH與索尼影業聯合製作、索尼負責全球發行，團隊將故事背景移至泰國南部海島，展現在地文化特色。導演梅斯·塔拉托恩透露，GDH希望製作面向國際的電影，第一時間想到Minnie，看過她綜藝表現後認定其喜劇天賦突出，並預判她與納得克搭檔的化學反應「爆笑效果十足」。

Minnie獲導演大讚喜劇天賦突出。（YouTube@GDH）
Minnie（YouTube@GDH）
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