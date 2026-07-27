金特務｜蘇志燮自掏腰包「豪送全劇組黃金」　親筆信自揭暖心用意

韓國男星蘇志燮向來以低調、重情義著稱，近來主演的SBS熱門動作劇《金特務：本色回歸》（《김부장》）圓滿完結，不僅創下亮眼收視，也再度傳出暖心美談。近日有劇組人員分享，蘇志燮特地自掏腰包，送給演員及工作人員每人一份黃金作為謝禮，還親筆寫下感謝信，貼心舉動再次引發外界熱議。



近日韓國網絡社群流傳多張「開箱照」，畫面中只見精緻禮盒內擺放著黃金，以及蘇志燮親自撰寫的感謝卡。他在信中寫道：「這次一起完成這部作品，讓我感受到很大的感動與幸福。謝謝每一位默默在自己崗位上，讓《金特務》發光發熱的大家。」字裡行間充滿對劇組夥伴的感謝之情。

蘇志燮送黃金謝《金特務：本色回歸》劇組。（Threads）

自掏腰包送黃金！背後原因超暖：遇到困難時可以賣掉

事實上，這並非蘇志燮第一次送出黃金作為殺青禮物。去年拍攝完 Netflix 原創影集《無赦之仇》（광장）後，他就曾送給演員及工作人員每人一錢黃金，當時便在韓國演藝圈掀起討論。

蘇志燮事後登上 YouTube 節目《十五夜》時也曾親自透露，自己一直以來都有在作品殺青後送禮的習慣，而且都是自費準備。他笑說，許多人還誤以為是廠商贊助，但黃金根本沒有贊助商，「如果以後遇到困難，也可以把黃金賣掉應急」，簡單一句話，道出他送禮背後最真誠的用意。

延伸閱讀：蘇志燮自揭有「嚴重PTSD」 寧跳直升機也不搭地鐵：那段回憶太慘

+ 6

如今《金特務》殺青後，他再次延續這項暖心傳統，讓不少網友紛紛留言大讚：

「真的太有格局了」

「不只是大方，更是有心」

「主演的氣度完全不一樣」

「好羨慕劇組工作人員」



蘇志燮多年來一直以照顧合作夥伴聞名，每完成一部作品，都會用自己的方式向劇組表達謝意。比起禮物本身，更令人感動的是他希望大家在未來需要時，這份心意也能真正派上用場，因此這段暖心故事也再次成為韓國演藝圈津津樂道的佳話。

最高收視狂飆23%！8月中《金特務》團隊飛關島旅遊

此外，根據韓媒報導，劇組目前預計將於8月中旬與《金特務》部分演員及製作團隊一同前往關島展開獎勵旅行，為這部創下最高23.1%、最終23%收視佳績的作品畫下圓滿句點，也讓劇組成員有機會一起放鬆、延續拍攝期間建立的好情誼。

延伸閱讀：蘇志燮IG只追蹤宋承憲有原因 最窮時沒住處獲幫助 關懷銘記至今

+ 9

延伸閱讀：

南宮珉喜當爸！妻子陳雅凜平安產子 母子健康

王凱猝逝引悲痛！同劇楚翔竟遭網友詛咒 怒曬私訊喊：請自重

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】