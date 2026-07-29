陳靜巴黎極致誘惑大騷魔鬼身材　深V閃石裙配天使翅膀震撼眼球！

陳靜（DaDa）近年生活過得相當富貴又悠閒，不時周遊列國享受人生。近日，她於社交平台上載了一輯遠赴法國巴黎實地取景的性感靚相，身穿超低胸閃石短裙配上巨大的羽毛翅膀，大方展現標緻五官與傲人身材！

陳靜早前就在社交平台大派福利。（IG@dadachan）

陳靜早前曬出在法國巴黎鐵塔下身穿紅色高開衩長裙的火辣相片。（IG@dadachan）

陳靜展現天使顏值與魔鬼身材

在這輯最新照片中，陳靜的造型可謂極度誘惑且充滿視覺衝擊，她身穿一襲純白色的吊帶晚裝短裙，整件裙身均點綴著密集的珠片與閃石，在光照下閃閃生輝。設計亮點落在開至胸下的極低胸深V剪裁，將她極度豐滿的上圍毫無保留地展現出來；而細緻的吊帶更凸顯出她白皙的肩頸與鎖骨線條，貼身剪裁完美呈現出凹凸有致的魔鬼身材。

陳靜的精致五官配上極低胸深V閃石短裙，充滿視覺衝擊！（IG@dadachan）

除了性感短裙，陳靜更配戴了一對幾乎與她身高等長的純白羽毛翅膀道具。以巴黎街頭古典的歐陸建築為背景，她於鏡頭前姿態萬千，時而微微前傾讓呼之欲出的豐滿上圍更為搶眼，時而側身回眸展現緊實的腰臀比例與修長手臂。

陳靜在巴黎街頭化身「羽毛天使」，多姿態擺拍搶眼度爆燈。（IG@dadachan）

陳靜化身「天使」大騷魔鬼身材，簡直是「天使與魔鬼的完美結合」。（IG@dadachan）

憑「爆炸糖」勇奪金像獎女配角

陳靜早於2013年憑藉電影《低俗喜劇》中「爆炸糖」一角一炮而紅，成功奪得第32屆香港電影金像獎「最佳女配角」，由模特兒順利轉型為實力派演員。

DaDa陳靜2013年憑《低俗喜劇》爆炸糖一角，奪得〈最佳女配角〉。（劇照）

雖然陳靜在2017年曾因患上耳水不平衡而短暫宣布停工休養，但復出後其幕前狀態更勝以往。近年她的生活條件日益優渥，早前已擲千萬搬入位於西九龍區、坐擁無敵海景的豪宅屋苑。從陳靜平日的動態可見，她不時周遊列國享受生活，這次遠赴巴黎拍攝性感羽毛寫真，正是她如今富貴且自由自在的生活寫照。

陳靜的千萬風水屋浴室。（IG@dadachan）

陳靜不時周遊列國享受生活。（IG@dadachan）