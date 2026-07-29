容祖兒Joey剛完騷即遇噩耗　痛失15年「老友記」心碎發長文悼念

「樂壇天后」容祖兒（Joey）向來以重情重義著稱，不料剛在澳門完成表演便傳出傷心噩耗。日前深夜，她在社交平台懷著極度沉痛與不捨的心情，向外界宣布陪伴了自己及家人長達15年的愛犬「豆豆B」已於清晨平安前往天家。容祖兒不僅上載與豆豆B多年來相處的點滴片段，更撰寫千字長文與這位忠實的毛孩好友作最後告別，字裏行間盡是對愛犬的不捨與深深感激。

容祖兒（Joey）日前才剛夥拍陳奕迅（Eason）、周筆暢（筆筆）、炎明熹（Gigi）及小肥（徐智勇）等歌手，於澳門銀河綜藝館圓滿完成了《陳輝陽作品演唱會—K歌之王》。（IG@yungchoyee）

容祖兒（Joey）心痛宣佈愛犬「豆豆B」已前往天家。（IG@yungchoyee）

「豆豆B」陪伴容祖兒及她家人已長達15年。（IG@yungchoyee）

寵物店一見鍾情緣定十五載

回顧當年與豆豆B的相識經過，容祖兒透露當時與媽媽一同逛寵物店，無意中看到兩隻模樣一模一樣的貴婦狗。當時豆豆B展現出一種高貴淡定卻又帶點傻氣的獨特特質，深深吸引了容媽媽，母女二人當即決定把她帶回家，從此開啟了長達十五年的深厚緣份。多年來，豆豆B早已成為容家不可或缺的一份子，不僅在容媽媽患病期間默默陪伴在旁，更親眼見證了容祖兒弟弟結婚的大喜日子，甚至連容祖兒舉辦Secret Live演唱會時，豆豆B亦一直陪在家人身邊，給予無條件的溫暖。

豆豆B陪伴容祖兒走過許多人生時刻。（IG@yungchoyee）

豆豆B早已成為容祖兒家中不可或缺的一份子。（IG@yungchoyee）

豆豆B還見證了容祖兒弟弟結婚的大喜日子。（IG@yungchoyee）

雖有心理準備仍感措手不及

事實上，容祖兒日前才剛夥拍陳奕迅（Eason）、周筆暢（筆筆）、炎明熹（Gigi）及小肥（徐智勇）等跨世代唱將，於澳門銀河綜藝館圓滿完成了《陳輝陽作品演唱會—K歌之王》。沒想到盛會落幕僅短短數日，便要面對與至愛毛孩道別的痛楚。容祖兒坦言，步入中老年階段的豆豆B近年雖然深居簡出，但幸好沒有經歷大病折磨，家人此前亦已做好了心理準備。然而當離別時刻真正到來，心中依然感到有些突然與難過。最終容祖兒向豆豆B送上最後祝福，並感性道謝：「豆豆B好感謝、好感激妳的出現。」

容祖兒坦言家人此前已做好了豆豆B離開心理準備。（IG@yungchoyee）

面對豆豆B的驟然離去，容祖兒依然感到難以承受與有些措手不及。（IG@yungchoyee）

容祖兒仍向豆豆B送上祝福，感激牠的出現。（IG@yungchoyee）

容祖兒原文：

懷著萬般不捨的心情告訴大家

陪伴我們一家十五年的老友記豆豆B

今天早上先行一步回到天家🙏🏻

記得入行初我家一直在養貓咪

但隨著他們一隻一隻離開本來都沒想過要再養小動物

2011年媽媽行街的時候

看到在寵物店中剛好有兩隻一樣的貴婦狗

豆豆份外淡定還帶點高貴但傻更更的氣質

任由多堅定的媽媽

也抵擋不了豆豆魅力

要把她帶回家

這樣就展開了這十五年的緣份

多年來

豆B和我們經歷過不同大小重要事情

她什麼都知道什麼都明白

她最喜歡恭喜發財請請

媽媽時不時抱著她和觀音娘娘傾計

14年媽媽生病的時候

睡在沙發上起不來

豆豆一直睡在她的腳旁

因為她知道陪伴就是最大的支持

19年弟弟結婚然後太太生了兩個小孩

豆豆會溫柔地和小孩玩

半次都沒有讓小孩們受傷

有分寸得很

還有2017我的第一次secret live

她處於大勇狀態

我們帶她去APA見大場面

不熟她的朋友會問我她是比熊嗎？

我說她是百分百的貴婦狗

只是髮型恤得唔錯

在此感激各位姐姐一直照顧她

真的

半點怯場都沒有

I am so proud of her ♥️

但到2023 another side

她叫我找替身狗上場

可能愛美的她還是希望大家記得她最美的一面吧

近年她深居簡出

我們也少了帶她去街街

很多時候朋友都會問起她

可見她人緣不錯

很慶幸

豆豆一齊沒有什麼大病

不用進進出出醫院

否則我們一定心痛死

但15歲的小狗

大概已步入中老年階段

所以多多少少我們也有心理準備

兩日還洗白白了 香噴噴的

事情來得雖然有點突然

但總算可以和我這位老友記走最後一程

今日一整天都在懷緬她過往給我們留下美好的回憶

她真的很可愛 豆豆B 好感謝 好感激妳的出現

I will miss you forever ♥️

Baby , Fly high ! See you later 🦋

