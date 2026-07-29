胡杏兒偕老公假期放閃勁甜蜜　重遊巴黎鐵塔神還原十年前舊照

藝人胡杏兒近日憑藉與內地男神張凌赫主演的新劇《這一秒過火》熱度高企，在忙於宣傳之餘，她特意抽空偕同老公飛往法國巴黎度過浪漫假期。胡杏兒在社交平台分享短片，透露兩人特別重返十年前曾造訪的艾菲爾鐵塔，並以與十年前一模一樣的Pose拍照打卡，景在人在的畫面甜蜜滿框。難得景在人在、情懷依然，甜蜜畫面羨煞大批網民。

胡杏兒攜老公巴黎放閃（小紅書@胡杏兒 Myolie）

胡杏兒在新劇《這一秒過火》中飾演張凌赫失散多年的親生母親。（《這一秒過火》截圖）

解鎖小眾旅遊路線 深度品酒購物滿載而歸

除了於巴黎鐵塔前復刻10年前的pose打卡，重溫昔日甜蜜記憶，胡杏兒與老公今次亦解鎖了全新的小眾旅遊行程。兩人深入當地的地下酒窖品嚐頂級香檳，並細味各式巴黎在地美食。隨後更開啟購物模式，購入不少精選香檳與時尚服裝，滿載而歸，度過了一個充實又難忘的浪漫假期。

胡杏兒狂shopping。（小紅書@胡杏兒 Myolie）

一同品嘗香檳。（小紅書@胡杏兒 Myolie）

大啖美食。（小紅書@胡杏兒 Myolie）

感性發文紀錄當下美好 網民狂讚恩愛如初

對於這趟難忘的巴黎之旅，胡杏兒感性寫道：「重回巴黎，我們回到了十年前去過的地方打卡，也去了從來沒有去過的酒窖品嚐美味香檳。沒準是一條小眾巴黎遊覽路線～將拾取的回憶與當下的感受合併，藏進我的回憶庫中。和我一起感受當下的美好吧！」不少網民看後紛紛留言大讚兩人結婚多年依然恩愛如初，絕對是圈中的模範夫妻。

更曬出10年前後對比圖。（小紅書@胡杏兒 Myolie）