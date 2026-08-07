美國知名Blogger、曾參演真人秀「名人老大哥（Celebrity Big Brother）」的48歲男星希爾頓（Perez Hilton），日前驚傳在短影片平台 TikTok 開直播時自殘，甚至在鏡頭前亮刀砍向自己，畫面怵目驚心。大批網友直擊恐怖過程嚇壞，所幸救護人員及時趕抵其住處並強制送醫，目前確切原因仍待釐清。



根據外媒報導指出，希爾頓日前開啟 TikTok 直播時，竟赤裸上身入鏡，隨後突然掏出利刃朝自己身上割劃，即便傷處已血流如注，他依然沒有停止動作。直播間的粉絲與觀眾見狀當場嚇傻，紛紛留言勸他保持冷靜，同時不斷向官方檢舉，無奈直播訊號仍維持了長達30分鐘才被切斷。

Perez Hilton（Facebook@PerezHilton.com）

慎入！著名娛樂Blogger Perez Hilton直播掏刀自殘 警急破門搶救：

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警消獲報後火速趕往希爾頓的住處破門，並由醫護人員將身受重傷的他強制送往醫院搶救。事實上，希爾頓過去以犀利又具爭議的八卦風格聞名娛樂圈，如今爆出直播自殘事件，也震撼不少網友與粉絲。

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