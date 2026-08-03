Ariana Grande新歌MV暴瘦模樣惹議　宣佈辭演音樂劇暫離大眾視野

「星期天與喬治共度公園時光」製作單位表示，Ariana Grande取消原定在倫敦西區的演出計畫，這原本將是她首次在倫敦西區登台。Ariana Grande的經紀人指出，她希望暫時遠離大眾視野。



法新社報導，現年33歲的美國歌手Ariana Grande原定於2027年夏天在倫敦巴比肯劇院（Barbican Theatre）演出桑坦（Stephen Sondheim）音樂劇《星期天與喬治共度公園時光》（Sunday in thePark with George，暫譯），並與《魔法壞女巫》（Wicked）合作演員Jonathan Bailey同台飆戲。

Ariana Grande在7月31日釋出新歌Petal的MV後，明顯消瘦許多。（IG@arianagrande）

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不過，在外界近來再度關注她的健康狀況，尤其社群媒體議論不斷之際，她的經紀人表示，在9月1日於倫敦結束「永恆陽光」（Eternal Sunshine）巡迴演唱會後，Ariana Grande希望能「好好休息一段時間，暫時遠離公開工作與公開露面」。

製作單位今天在音樂劇官方X帳號發聲明表示：「我們可以證實她已決定退出《星期天與喬治共度公園時光》。」不過聲明中未說明她退出演出的原因。

聲明中寫道：「我們知道這絕非一個輕易做出的決定，而我們對她的決定給予完全的理解與支持。」聲明同時補充，該劇將按計畫進行，新的卡司陣容將於「適當時機」公布。

Ariana Grande的經紀人向《People》透露，雖然這位格林美獎得主非常期待完成她的巡演，但她希望能夠「暫時減少曝光」，因為她頻繁公開露面「導致外界持續不斷地檢視」。

歌迷近來愈來愈擔心Ariana Grande的健康狀況，特別是在7月31日釋出新歌《Petal》的MV後，影片中這位嬌小身材的歌手明顯消瘦許多。

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