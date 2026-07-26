BY2疑被盯上　陌生男連日「狂試家門密碼」　姐妹花曝光畫面求助

撰文：聯合新聞網
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雙胞胎女子組合By2近來剛結束巡演，回家時從CCTV畫面中，發現有名陌生男子連續兩天，狂試她們家大門的電子密碼鎖，雖然該男子沒有試成功，但已讓兩人感到很害怕，上網尋求網友意見。

By2在社群分享家門口的CCTV畫面，可以清楚見到24日、25日下午都有名陌生男子在她們家門口，一直在按密碼鎖，試了幾次沒有成功後才離去，而這幾天她們在南寧進行巡演，結束後打開家裡的CCTV畫面，才發現這讓人害怕的情況。

BY2（BY2微博圖片）

BY2住家疑遭陌生人盯上！陌生男子連日「狂試密碼鎖」　姊妹花急求助：

網友們也紛紛建議，先去報警提供給警方CCTV畫面，再來就是聯絡社區的物業及保全，查看社區CCTV找尋可疑人物身影，最後就是更換密碼。也有網友猜測因為兩天是不同人來按密碼鎖，懷疑是否有黑心仲介將她們的家放出去出租。

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白緯玲
天眼（監控鏡頭）
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