何珮瑜大放火辣比堅尼福利　抱愛犬Fuji深情對望傲人上圍呼之欲出

現年37歲的何珮瑜（Jeana）從中學開始兼職做模特兒，其後以𡃁模身份踩入電影圈，憑出眾身材一直備受關注。近日，她在社交媒體大派福利，曬出多張海灘比堅尼性感靚相！原來她是帶著愛犬「Fuji」首次勇闖海邊玩水，並感性寫下「happy Sunday with Fuji」及「Fuji初遇大海｜慌張又雀躍的一日」，紀錄這段人狗同樂的火辣溫馨時光。



大派福利。（IG@jeanaho）

比堅尼大解放

相中所見，何珮瑜身穿一套設計簡約的比堅尼，傲人豐滿的上圍在近鏡坐姿下呼之欲出，視覺衝擊力十足！下半身泳褲的綁帶設計更將她修長美腿與緊實臀線完美勾勒，搭配零贅肉平坦小腹，在陽光照耀下的古銅色肌膚顯得健康又極致誘人。其中一張沙灘漫步的背影照，斜陽映照出她逆天身材的長影子，更散發出滿滿的健康性感美態。

身材Fit到漏。（IG@jeanaho）

身材比例勁好。（IG@jeanaho）

與愛犬溫馨互動融化粉絲

這輯相片的最大亮點莫過於何珮瑜與愛犬「Fuji」的溫馨互動。只見她站在及膝海水中，溫柔地將濕透的愛犬緊緊擁入懷中；另一張相中，她直接坐在沙灘墊上高舉愛犬深情對望，陽光勾勒出極美的輪廓。她更時而作狀索吻，時而將愛犬緊抱胸前，人狗情深的畫面融化一眾粉絲。

雙手高舉愛犬深情對望。（IG@jeanaho）