40歲朱智賢曬火辣比堅尼騷蜜桃臀　疑走出分手陰霾盛大解放展自信

現年40歲的前TVB女星朱智賢（Ashley），雖然已步入熟女階段，但身形保養功力依然相當驚人。近日她於社交平台分享了一輯在海邊拍攝的性感比堅尼泳衣照，為大眾帶來視覺驚喜。

朱智賢（IG@ashley_ellabel）

朱智賢身材fit爆。（IG@ashley_ellabel）

朱智賢身材fit爆。（IG@ashley_ellabel）

朱智賢海邊大放性感福利

相片中的她大方秀出纖細修長的美腿與玲瓏有致的腰身，在海風吹拂下漫步沙灘，更展現出極具美感的白滑玉背以及線條堅挺的蜜桃臀，窈窕身段保養得宜，舉手投足間散發出滿滿的女性美感。

朱智賢再度分享比堅尼泳衣照。（IG@ashley_ellabel）

朱智賢再度分享比堅尼泳衣照。（IG@ashley_ellabel）

除了性感靚相外，朱智賢更以英文發表了一段充滿自信的貼文，強調自己非常愛自己，並懂得享受做自己的快樂，能夠坦然接納本身的瑕疵與缺點，活出屬於自己的個人風格，同時堅信此時此刻的自己就是最完美的模樣。此外，她更在內文末段曲線讚美自己，特別向父母表達感激，笑言每次穿起泳衣都分外感恩雙親遺傳了極佳的良好基因給她，率真自信的心態隨即引起廣大網民的熱烈討論。

朱智賢再度分享比堅尼泳衣照。（IG@ashley_ellabel）

朱智賢再度分享比堅尼泳衣照。（IG@ashley_ellabel）

閨蜜簡淑兒現身留言「拆台」

朱智賢這輯性感照片發佈後，大眾的焦點除了集中在她優異的身材管理上之外，亦引來不少圈中藝人好友紛紛留言親密互動。其中與她交情極深的閨蜜簡淑兒（Jessica）更現身帖文下方搞笑「拆台」，直接留言質疑：「做乜自己讚自己？」。

朱智賢貼文強調要自愛，並懂得享受做自己的快樂。（IG截圖）

面對好姊妹的無情吐槽，朱智賢非但沒有介意，反而展現高EQ順勢回覆：「40歲後要自愛」。二人於網上的直接互動與無忌言談，瞬間逗笑不少網民，同時亦完美凸顯出雙方私底下無話不談的深厚姊妹情誼。

閨蜜簡淑兒（Jessica）現身「拆台」，朱智賢展高EQ順勢回覆。（IG截圖）

走過人夫風波與謝東閔和平分手

事實上，重回單身生活的朱智賢近年已順利轉型為熱門KOL，並早已精明掌握了網絡上的「流量密碼」，不時於社交平台上大派福利，展現自信獨立的一面。回顧她過去的感情經歷，她曾與藝人謝東閔發展戀情，期間卻疑意外搭上已婚人夫黎振燁，陷入負面新聞風波，令其形象與演藝事業一度跌至谷底。

朱智賢近年轉型做KOL。（IG@ashley_ellabel）

當時的男友謝東閔展現出極大包容，選擇以伴侶身份公開陪伴及支持女方度過難關。雖然二人最終仍然決定結束情侶關係和平分開，各自展開新生活，但如今看到朱智賢積極健身、大方分享性感泳照並散發自信光芒，不少網民均寄予祝福，認為她早已成功走出情傷與分手陰霾，懷着正向心態重新出發。

朱智賢曾和藝人謝東閔（Brian）拍拖7年。（IG@brian_tsetse）