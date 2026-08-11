廖慧儀火辣比堅尼滑水險「甩Top」　趴重機姿態撩人大騷極品臀

廖慧儀（Jessica）擁有精緻面孔與極品身材，一向不吝嗇在社交平台大方分享性感靚相。近日她遠赴峇里島度假放鬆，不僅化身酷帥的重機女神，更換上火辣的三點式泳衣出海挑戰海上滑水（Wakeboarding），期間更因海浪太大幾乎當場「甩Top」走光，畫面極其震撼！

廖慧儀（Jessica）近日遠赴度假勝地峇里島放鬆身心。（IG@newayyee_yoga）

廖慧儀滑水遭巨浪衝擊險「甩Top」

在分享的滑水片段中， 廖慧儀身穿一套粉紅色斑紋三點式泳衣，將其驕人上圍與緊緻的腰腹線條展露無遺。只見她在蔚藍的大海上緊握拉繩、踏著滑水板隨波浪起伏，身手相當靈活。然而，由於海浪衝擊力強勁，廖慧儀在彎腰與起立控制平衡時，上衣一度被強烈的水花衝擊至滑落移位。從畫面可見，泳衣幾乎完全「甩Top」，情況非常驚險。幸好她反應迅速，一邊穩住身軀，一邊及時用手拉住衣角修正，成功化解走光危機。

廖慧儀滑水遭巨浪衝擊險「甩Top」。（IG@newayyee_yoga）

廖慧儀滑水遭巨浪衝擊險「甩Top」。（IG@newayyee_yoga）

廖慧儀趴機車姿態撩人展迷人翹臀

除了出海大玩「濕身誘惑」，廖慧儀更在街頭展現酷帥一面。照片中，廖慧儀趴在一台亮綠色的重型電車上，姿勢相當撩人。她身穿一套灰紫色的緊身瑜伽服，貼身的剪裁完美勾勒出她的曲線。在緊身衣的包裹下，最吸睛的莫過於她挺翹的臀部線條，一雙修長美腿更是展現得淋漓盡致，畫面極具視覺衝擊力。不少網民看後紛紛留言直呼：「身材簡直太完美！」、「重機女騎士太正了！」

廖慧儀趴機車姿態撩人展迷人翹臀。（IG@newayyee_yoga）

廖慧儀坦言已「入坑」峇里島

對於這次的度假行程，廖慧儀表示非常享受，坦言自己已經「入坑」峇里島，大讚當地的美食與生活節奏。她在網上發文分享：「其實身邊有99%嘅朋友都話，我一定會鍾意Bali呢個地方，結果我真係入咗坑，一去再來。每次離開都好唔捨得，但亦都有種感覺係，放心我好快會返嚟！」看來Jessica對峇里島的喜愛非同一般，承諾有機會一定會再來度假。

廖慧儀坦言已「入坑」峇里島。（IG@newayyee_yoga）