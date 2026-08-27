前TVB咪神白雲Deep V泳衣騷火辣身材　邪惡視角俯拍上圍呼之欲出

撰文：河伯
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現年38歲的前TVB「咪神」白雲，自2020年離開TVB後，一直用心經營社交媒體，經常大方派「惹火福利」。自2021年與富二代前夫江俊霖離婚後，至今5年未見有新戀情曝光，不過恢復單身的她絕對愈戰愈勇，活出極致自信美。近日她再次重磅出擊，分享一輯水上寫真，旋即引爆網民熱情。

大方派「惹火福利」。（IG@snowybai）

邪惡視角直擊呼之欲出胸猛上圍

相片中的白雲換上黑金撞色的 Deep V連身泳衣，胸前大面積剪裁完美凸顯其豐滿上圍，事業線深不可測，辣度直逼臨界點。她一時慵懶托腮回眸甜笑，濕身肌膚晶瑩發光；一時在池邊潑水嬉戲，貼身剪裁勾勒出完美腰臀比例，勻稱身材健康又性感，養眼度徹底爆燈！

辣度直逼臨界點。（IG@snowybai）
豐滿上圍呼之欲出。（IG@snowybai）

豪言做粉絲精神維他命

而最讓粉絲熱血沸騰的，莫過於幾張由上往下俯拍的「邪惡視角」。白雲趴在池邊露出甜美笑意，鏡頭直接鎖定其呼之欲出的傲人身材，視覺衝擊力強勁。她更配文豪言要當大眾的「精神維他命」：「Guess u need some Vitamin ? Vitamin Me」。貼文一出，大批網網民爭相狂讚這劑維他命補勁十足，直呼看完眼睛不知道該看哪裡，引發全網瘋狂洗版派心心！

完美腰臀比例。（IG@snowybai）
勁性感！（IG@snowybai）
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