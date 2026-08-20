前TVB主播陳嘉倩定居日本晒福利　穿小背心熱褲遊初島大騷美腿

前TVB新聞主播陳嘉倩去年宣佈封盤升格人妻，與日籍老公TOMO結婚後便定居日本生活。近日她化身旅遊導遊，於社交平台分享前往靜岡縣唯一有人居住的天然離島——「初島」（Hatsushima）的玩樂靚相，親自帶網民探索這個充滿夏日氣息的「檸檬主題小島」。



陳嘉倩自嫁給日籍老公後，便長留日本享受甜蜜的婚姻生活。（IG@kasin520）

陳嘉倩向網民推薦日本的檸檬主題小島——靜岡縣初島。（IG@kasin520）

陳嘉倩雙Look大晒纖腰白滑美腿

除了景色吸引，陳嘉倩的造型打扮亦成為網民關注焦點。她在社媒上載了一系列充滿夏日活力的打卡美照，大派粉絲福利，吸睛度爆燈。

陳嘉倩雖然嫁做人妻，但是狀態依然大好。（IG@kasin520）

陳嘉倩身穿一套紫色碎花小背心搭配超短熱褲，大方展露纖幼小蠻腰與白滑修長美腿，加上俏皮的雙麻花辮造型，少女感與活力滿瀉！期間她更特地「轉 Look」，換上另一套白色短裙造型影多兩張靚相，增添了幾分清純甜美的氣息，完全看不出已經升級做人妻。

小背心搭短褲好吸晴。（IG@kasin520）

陳嘉倩特意換上另一套白色短裙 Look。（IG@kasin520）

尋找黃色大行動！

陳嘉倩於社交平台發文向廣大網民熱情推介，指由東京出發前往初島僅需約一個半小時車程，非常適合安排到熱海旅遊的旅客撥出半天時間順道造訪。

陳嘉倩在島上的各個打卡景點合照。（IG@kasin520）

當天陳嘉倩在島上展開「尋找黃色大行動」，穿梭於各個充滿鮮艷黃色元素的打卡景點拍照，包括島上地標級造景，黃色長椅、黃色郵筒以及迷你版「初海神社」模型，夏日風情濃厚十足。

陳嘉倩在島上展開「尋找黃色大行動」。（IG@kasin520）

陳嘉倩在島上展開「尋找黃色大行動」。（IG@kasin520）

陳嘉倩在島上展開「尋找黃色大行動」。（IG@kasin520）

陳嘉倩亦不忘盡導遊本份，為網民附上實用的旅遊資訊：「初來初島，東京出發一個半小時的檸檬主題小島，也是靜岡縣唯一有人居住的天然離島，去熱海的朋友不妨留半日給它。」陳嘉倩更在帖文中預告這輯美照僅是「初島 Part 1」，預示接下來將有更多近照福利釋出。