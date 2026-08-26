44歲梁芷珮深V泳裝大騷小麥色身材　零贅肉超Fit身形示範絲巾穿搭

憑藉主持《潮什麼》系列人氣急升的「旅遊達人」梁芷珮（Christy），近日於社交平台上載海灘短片，親身示範度假服飾配搭。片中她以一套深V領口設計的花紋一件頭泳衣上陣，兩側與背部剪裁性感度爆燈。雖然已為三子之母，她大方展露小麥色肌膚，更可見其平坦腹部帶有清晰的肌肉線條，身形修長，可謂是最火辣靚媽。



梁芷珮又開旅行社又做KOL。（IG@imchristyleung）

火辣靚媽親授絲巾百變穿搭

保養得宜的梁芷珮早前在社交平台發布了一段於海灘拍攝的穿搭影片，片中她換上一套剪裁大膽的深V領口花紋圖案一件頭水著，衣著兩側連同背部的線條盡顯性感魅力。已為三子之母的梁芷珮向大眾展現健康亮麗的小麥色肌膚，配上平坦無贅肉兼具備清晰肌肉線條的身形，獲廣大網民推崇為最火辣靚媽。

梁芷珮近日分享身穿性感花紋泳衣的影片，展示如何用絲巾做出四個look。（IG@imchristyleung）

梁芷珮將絲巾在胸前打結，立即變成一件極具特色的漏背裙。（IG@imchristyleung）

梁芷珮晒出小麥色的背部。（IG@imchristyleung）

梁芷珮將絲巾圍在腰間，巧妙地化身為配搭泳衣的時尚短裙。（IG@imchristyleung）

在該段熱播影片中，梁芷珮重點親身示範了一條絲巾的多功能搭法，教領各界女士四招夏日度假穿搭術。她先將絲巾披於雙肩並在胸前隨意結帶，化身為防曬外搭衣物；緊接她把絲巾圍於腰間，順勢調整成配合水著的飄逸短裙。其後她更展現創意，將同一條絲巾分別綁成充滿時尚感的單肩上衣以及度假風頭巾，靈活將一物多用玩到極致。

梁芷珮亦分享了Tube Top的絲巾搭配。（IG@imchristyleung）

梁芷珮亦分享了Tube Top的絲巾搭配。（IG@imchristyleung）

梁芷珮還能將絲巾綁成復古頭巾，看起來充滿異國風情。（IG@imchristyleung）

學霸大仔港大畢業

現年44歲的「旅遊達人」梁芷珮與擔任攝影師的丈夫黎卓穎（Kenneth）結婚至今感情深厚，二人育有大仔Brendan、二仔Duncan及細女Kasey，五口家庭的生活過得十分甜美溫馨。經常在社交網站分享家庭生活點滴的梁芷珮，其大兒子Brendan無論在學術還是體育發展方面皆極為拔尖。

梁芷珮同丈夫黎卓穎（IG@imchristyleung）

一家五口溫馨合照。（IG@imchristyleung）

Brendan於國際文憑大學預科課程（IBDP）勇奪34分佳績後，去年8月曾前往丹麥擔任交換生體驗生活，並於今年6月順利取得香港大學新聞學系的學士學位。在運動領域上Brendan同樣才華洋溢，他本身是高爾夫球港隊代表，過去曾憑藉體育表現獲頒獎學金及躋身「香港高爾夫球會」青年軍；去年5月他更跨界以「Floorball」（軟式曲棍球）港隊成員身份上陣角逐賽事，相當出色。

梁芷珮開心見證22歲大仔大學畢業。（IG@imchristyleung）

一家五口，仲有狗狗。（IG@imchristyleung）