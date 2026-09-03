女神許維恩走過抗癌切乳　破尺度「真空出鏡」展自信美：遇見自己

許維恩今年3月震撼自爆罹患乳癌，歷經左乳切除與雙乳重建手術，隨後又因術後植入假體帶來持續的異物感，在醫師建議下再次動刀調整體內假體以減緩不適。經歷了一連串身體與心靈的重大考驗後，她於9月1日晚間在社群平台無預警釋出一支突破尺度的拍攝花絮。



影片中許維恩大膽嘗試上空出鏡，下身搭配低腰牛仔褲，手中拿著瓶裝飲品在鏡頭前對鏡頭俏皮吐舌、擺動身姿，自信展現曼妙曲線，僅依靠一頭浪漫長髮巧妙遮擋重點部位。畫面中的她不僅身材依舊火辣，眼神裡更流露出歷經風雨後的沉穩與堅定，攝影棚內認真調整髮型與捕捉角度的花絮畫面，更完美襯托出她敬業又迷人的魅力。

許維恩在3月份分享的相片（Instagram@sharon701111）

走過乳癌與重建手術！許維恩上空展現自信美：重新遇見最勇敢的自己

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許維恩也在貼文感性寫道：

有些改變，不是為了成為別人，而是重新遇見自己。

她坦言鏡頭裡的自己依然熟悉，卻明顯多了一點勇敢、多了一點自由，以及一份經歷人生歷練後的篤定，並霸氣宣告要「繼續活成我喜歡的樣子」。

網友看到她充滿正能量的貼文，紛紛留言表示：

「維恩女神永遠都是女神」

「真的很美又充滿自信」

「這份勇敢真的讓人看了好感動」



許維恩用最真實的姿態重新定義自我，不僅完美詮釋了堅韌的女性力量，也為許多正在經歷低潮的人帶來滿滿的療癒與鼓舞。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】