羅志祥談患阿茲海默症媽媽近況　坦言已做好有一天徹底被遺忘準備

台灣主持人徐熙娣（小S）與派翠克主持的綜藝節目《小姐不熙娣》，最新一集邀請王識賢、羅志祥、張懷秋、白吉勝等藝人，為全新電影《網紅老爸》宣傳造勢。



羅志祥2025年3月曾在社交媒體公開媽媽罹患阿茲海默症（俗稱老人痴呆症）已有兩三年。節目中，小S關心詢問羅媽媽的近況，羅志祥感性表示：「現在每一天都是一個全新的開始。她以前可能有比較多煩惱和壓力，例如照顧流浪狗等；如今對她而言，生活反而輕鬆了一些，也算是很棒的休息。」

羅志祥談患阿茲海默症媽媽近況，坦言已做好被徹底遺忘的準備。（微博@羅志祥）

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至於羅媽媽如今是否還認得他，羅志祥坦言：「有時候記得，有時候不記得。」他也曾想過，若有一天媽媽徹底忘了自己，他會有多難過，是否會忍不住落淚。

他說，有一次羅媽媽現身簽唱會支持他，望着他問：「阿祥呢？」羅志祥見狀故意逗她：「阿祥在後面啊。」沒想到媽媽隨後認出眼前的兒子，笑罵：「你就是阿祥，還敢騙我！」

羅志祥笑說，自己之所以能以輕鬆的心態面對，是因為明白只要媽媽身體健康，是否還記得自己其實並不重要。他感性地說：「她忘了沒關係，我幫她記得就好！」

他坦言，已做好媽媽有一天完全忘記自己的心理準備，因此只要有空便會陪她出遊，

雖然她可能五分鐘後就忘了，但至少我能記錄下和她的點點滴滴。

一席話讓小S聽得眼泛淚光，動容地說：「你真是個好兒子。」

此外，當羅志祥被問到合作過的女演員中，誰是他心中的最佳女主角時，他不假思索說：「絕對是大S！我們的默契非常好，當年拍《轉角遇到愛》時，她就是我的最佳女主角，楊丞琳不好意思啊！」

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】