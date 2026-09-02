音樂人蔡坤奇確診漸凍症　無積蓄惟賣樂器求生　曾與魏如萱組樂團

曾與魏如萱組成樂團「自然捲」的音樂人蔡坤奇（奇哥），在9月1日於社媒透露，在經歷長時間奔波、接受多科檢查後，醫生診斷他罹患俗稱「漸凍人症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症（Amyotrophic Lateral Sclerosis，簡稱ALS），並推估病程可能已發展約一年。



目前，他的聲帶、呼吸肌以及四肢都陸續受到影響，體重也降至57KG。蔡坤奇坦言，自己和太太得知消息後「幾乎每天都在哭」，但他仍決定積極面對：「我會努力地活下去。」

蔡坤奇（Facebook@奇哥）

曾和魏如萱組樂團 「自然捲」 蔡坤奇確診漸凍症：

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蔡坤奇說，身體異狀其實從2025年年中就已經出現。起初，他只是覺得呼吸越來越容易喘，之後聲音開始沙啞、發聲困難，緊接着身體各處陸續出現疼痛與不適，體力也快速下滑。

這一年多來，他先後看過胸腔科、心臟科、腸胃科、耳鼻喉科、骨科等多個科別，卻始終找不到真正原因。直到後來轉診神經內科，經過一連串詳細檢查後，才確認病況高度符合漸凍症。醫生認為實際發病時間可能已有約一年。漸凍症目前仍無法根治，只能通過治療、呼吸支持與生活照護等方式，儘可能延緩病情惡化。

面對診斷結果，他坦言一開始真的很難接受：

我和太太這些日子幾乎每天都在哭。

然而情緒過後，現實依舊必須面對。如今他能做的，就是「和時間賽跑」，希望儘可能把每一天過好、延長生命，「陪伴我最愛的太太、家人，也給自己多一點希望。」

確診後，另一個不得不面對的現實，是後續醫療、照護與生活開銷。蔡坤奇坦言，自己從事音樂多年，並沒有存下太多積蓄，因此決定陸續出售手邊所有樂器與錄音器材，為未來費用籌措資金。

目前，蔡坤奇仍在申請重大疾病及罕見疾病相關證明，但相關單位已先行提供呼吸器、製氧機、加濕機及咳痰器等設備供他租借使用。後續每兩周也將有居家照護人員到家中關心，約每兩個月則會安排醫生到府訪視。蔡坤奇也感謝身邊少數已經知情的好友，在他最難熬的階段，無論是在心理上，還是在生活實際層面，都給予了大量支持。

發文當天，他透露，因為前一晚睡得比較好，身體狀況相對穩定，仍可以自己慢慢走到距離住家約200米外的早餐店吃早餐。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】