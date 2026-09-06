女星申知原酒紅深V洋裝活動失焦　下腹現「尷尬凸起」全程手遮掩

韓國前女團「Berry Good」成員祚弦，近年以本名「申知原」踏上演員路，4日她出席主演電影「카를로비바리」（暫譯 卡羅維瓦利）活動，沒想到身穿緊身禮服的她，下面竟出現「一大包」凸起異物，瞬間在網路上掀起關注。



當天申知原身穿一襲酒紅色坑條針織長洋裝，搭配特殊交叉V領設計，將婀娜多姿的身材曲線勾勒得一覽無遺，整體造型相當吸睛。不過現場側拍影片與照片曝光後，網友卻將焦點全放在她的下腹部，原來是洋裝正中央竟出現極為明顯的異物凸起，看起來極不自然，彷彿藏了物品在衣物內。

申知原出席電影「카를로비바리」（暫譯 卡羅維瓦利）活動，沒想到身穿緊身禮服的她，下面竟出現「一大包」凸起異物，瞬間在網路上掀起關注。（IG@____jjjjohyuns）

申知原出席電影首映 緊身禮服「下面一大包」凸起 照片太震撼掀討論：

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而申知原似乎也察覺到現場尷尬氣氛與造型異狀，在活動全程顯得相當拘謹，多次將雙手交疊緊扣於身前，試圖遮掩下腹部位置，神情也流露出些許害羞與不安。

影片一出立刻引爆韓網熱議，紛紛痛批：

「造型師是黑粉吧？這種細節怎麼會沒注意到」

「凸那一塊到底是什麼東西」

「真的替她覺得尷尬」



不過也有部分網友為其平反，認為可能僅是現場燈光角度產生的陰影，或是針織材質褶皺造成的視覺錯覺。

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