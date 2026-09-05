23歲女偶像高崎愛生流出床照疑陪睡金主　公司宣布不退團惹怒網友

追星這種事，最怕的就是塌房。塌就塌吧，關鍵是你永遠不知道會塌成什麼樣子。今年7月，日本女子偶像團體MEOWMEW的成員高崎愛生，突然在X（原推特）上被爆出了3張私密性愛床照。照片一出來，粉絲直接傻眼——這誰啊？仔細一看，臉上那顆痣的位置，怎麼越看越像自家推的那個23歲姑娘。



你說談個戀愛吧，粉絲可能還咬咬牙忍了，「有男朋友還能勉強接受」。但這次傳出來的說法可不是普普通通談個戀愛——據說是和金主粉絲有不正當關係。說白了，就是「陪睡金主爸爸」。這誰受得了？

高崎愛生（IG@meu._.uo）

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一位自稱支持了高崎愛生3年的鐵粉，直接在X上發文宣佈脱粉，留下一句「謝謝回憶，再見了」。這條推文截至目前已經被瀏覽了超過3100萬次。3100萬什麼概念？差不多每三個日本人就有一個看過這條推文。

事情鬧這麼大，按日本偶像圈的慣例，接下來就該是公司火速道歉、成員光速退團、從此江湖不見了。但這次的劇本有點不一樣。

拖了整整兩個月才回應

從7月照片流出，到8月26日MEOWMEW官方才終於發了聲明。這兩個月裏，粉絲在等，媒體在等，吃瓜群眾也在等。

官方承認了，高崎愛生確實存在「重大規約違反」。什麼意思呢？就是嚴重違反了團體的規定。但具體違反了什麼，是戀愛禁令還是別的什麼，官方沒說。網傳的床照到底是不是真的，官方也沒承認也沒否認。

然後最讓人意外的來了——不退團。

官方說，經過和所有成員討論，尊重了大家的意願，再加上高崎愛生本人深刻反省、希望繼續活動，所以慎重考慮之後決定：全體成員保持不變，高崎愛生繼續留在MEOWMEW。當然也不是什麼事沒有。公司說會對她進行「一定的處分」，前提是她以後不再犯同樣的錯誤。

高崎愛生本人也趕緊出來道歉了，說自己「輕率的行為」傷害了粉絲和隊友，背叛了大家的信任。她也知道「不可能立刻重新獲得失去的信任」，說會通過今後的行動一點一點贏回來。

日本網友：這都不退團？

這個決定一出，日本網友直接炸鍋了。要知道MEOWMEW可不是什麼無名小團。這個團體的製作人是中村里砂——日本著名演員中村雅俊（75歲）和已故女星五十嵐淳子的三女兒。名流二代親自操刀的團，關注度本來就高，這下出了這種事，更是被架在火上烤（眾矢之的）。

有日本網友質疑，這背後的邏輯根本不是什麼「尊重成員意願」，純粹是商業考量。為什麼？因為高崎愛生9月2日就要在淺草VAMPKIN辦個人的生誕祭（生日會），門票正在賣呢。這時候把人開了，票怎麼辦？錢誰退？

還有人翻出日本偶像圈的歷史——以前哪個偶像出了這種事，基本都是被火速開除或者被迫「畢業」的命。怎麼到了高崎愛生這裏就變成「留校察看」（放生）了？這不是雙標是什麼？

X上也能看到各種聲音。有人直接開罵運營方太軟弱，有人說這對其他守規矩的成員不公平，也有人冷嘲熱諷說：

原來只要後台夠硬，什麼規定都是擺設。

當然，也有少數粉絲表示願意再給她一次機會，覺得人非聖賢孰能無過。但這種聲音在洶湧的批評浪潮裏，基本被淹沒了？

偶像圈的「禁愛令」到底合不合理？

這件事往深了說，其實戳中了日本偶像文化一個老生常談的問題——禁愛令。

日本的偶像文化裏，很多粉絲對偶像的支持，是建立在一種近似戀愛的情感連接上的。經紀公司為了賺錢，要求偶像維持單身人設，不讓談戀愛，不讓有緋聞，生怕粉絲覺得「被欺騙」了就不花錢了。

這幾年其實已經有不少人開始質疑這套規則了——偶像也是人，憑什麼不能談戀愛？但規則是規則，一旦有人違反，輿論的刀子可是一點都不會留情。

高崎愛生這次的情況更特殊，傳出來的不是普通戀愛，而是和金主粉絲有染。這就不只是違反禁愛令的問題了，還牽扯到金錢交易、權力不對等這些更敏感的東西。也難怪粉絲的反應會這麼激烈。

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