迪麗熱巴穿「深V開到腰」禮服全程頻頻遮胸　網怒批服裝太不安全

內地女星迪麗熱巴出席中國西安一場品牌公開活動，一襲冰藍色深V禮服雖展現優雅氣質，卻因領口設計過於大膽，深V開到腰引發走光疑慮。



活動畫面曝光後，不少網友發現她幾乎全程以手、頭髮、麥克風及手中產品遮擋胸口，不時調整衣領，神情略顯拘謹，相關話題迅速登上微博熱搜，也掀起外界對女明星造型安全的討論。

迪麗熱巴（微博@迪麗熱巴工作室）

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迪麗熱巴當天身穿AADNEVIK 2026秋冬系列冰藍色薄紗長裙，深V剪裁一路延伸至腰際，腰部僅以立體褶皺固定，整體造型華麗吸睛，但也因缺乏足夠支撐，讓不少網友擔心活動過程恐有走光風險。

從現場流出的影片可見，迪麗熱巴在與主持人互動及向粉絲揮手時，多次下意識以長髮、麥克風、手臂或手中的產品遮擋胸口，並不時低頭整理衣領、微微縮肩，動作顯得相當謹慎，讓不少粉絲直呼看得十分緊張。

此次活動於西安龍湖天街開放式中庭舉行，現場聚集大量民眾，商場各樓層也擠滿圍觀粉絲，加上四周皆有拍攝鏡位及高樓層俯拍角度，更讓外界認為公開活動對服裝安全性的要求應更加周全。

事件曝光後，不少網友將矛頭指向造型團隊，認為若能事先搭配內襯、防滑措施或披肩等配件，便能降低藝人在公開場合的不安與風險，也有不少人表示，迪麗熱巴全程仍保持專業笑容完成活動，展現高度敬業精神。

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