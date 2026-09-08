韓國百萬網紅洪瑛琦因「穿衣風格大膽」惹怒老公　自爆曾被撕爛衫

韓國百萬人氣網紅洪瑛琦過去因為出演《臉讚時代》走紅，靠著嬌小外型與鮮明的時尚風格累積高人氣，目前IG粉絲數突破118萬。



近日她登上演員姜藝媛的YouTube節目，暢談婚姻生活。她表示自己過去經常因穿著較為性感、展現身材的服裝，與小3歲的先生發生爭執，甚至曾在一次激烈衝突中遭丈夫氣到把衣服撕破。

洪瑛琦靠嬌小外型與鮮明時尚風格累積百萬粉絲。（IG@kisy0729）

百萬網紅洪瑛琦即使結婚後穿衣風格也十分大膽：

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洪瑛琦爆料與先生爭執回憶

洪瑛琦與比自己小3歲的李世龍年輕時相識交往，2012年懷孕步入婚姻，婚後育有2名兒子。她表示，先生早期對她的穿衣風格相當在意，主要是無法接受其他男性看到太太的身材，甚至直到幾年前依然會對她的穿著表達不滿。

洪瑛琦回憶，丈夫曾氣得要求她「只能穿我讓你穿的衣服」，但這樣的限制反而激起她的反抗心，讓她更想穿自己喜歡的服裝。她強調，選擇性感打扮並不是為了博取男性注意，而是單純想按照自己的喜好穿衣。

隨著時間過去，夫妻倆對穿搭的摩擦逐漸減少，先生也慢慢不再干涉她的服裝選擇。洪瑛琦另外透露，兩個兒子對媽媽展現身材的反應也大不同，二兒子只要看到她衣服稍微露出胸口，就會立刻伸手幫忙拉緊，讓她笑稱「很像我的男朋友一樣」，反觀大兒子則認為媽媽有權決定自己的穿著，會站出來替她說話。

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