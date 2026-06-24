浜崎真緒跟風曬百元午餐自嘲「沒男生要」稱移居香港後已看淡物價

日前一對情侶因在知名茶餐廳「春水堂」點了700元（台幣，約170港元）餐點起口角，男方嫌太貴而將女生罵到哭，引發軒然大波，沒想到這起「春水堂之亂」也燒到海外，竟然連前人氣AV女優、現已轉型為知名DJ的浜崎真緒（濱崎真緒，DJ Mao）也跟上熱潮。



她近日在台灣九份享用整桌美食的照片，搞笑自嘲：

午餐770元台幣（約190港元），應該沒男生要了。

跟上近期熱門新聞，幽默發文讓大批網友笑翻。

浜崎真緒（濱崎真緒）跟風曬百元午餐自嘲「沒男生要」。（Instagram@maohamasaki_official）

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浜崎真緒引退後轉型成為職業DJ，工作重心也全面轉往華語地區與東南亞地區發展，今年更開心宣布取得香港身分證，因為過去拿短期工作簽時，每3到4天就必須「出境」刷新簽證，甚至特地在元朗租屋，頻繁往返深圳，如今正式成為香港居民，結束舟車勞頓的疲勞，也縮短她到台灣、泰國等地巡演的交通航程。

正因為她現在定居在香港，當地物價在亞洲算數一數二的高，有網友看到她滿桌佳餚的照片，留言表示：「以妳已經是港人的角度應該還算好？就貴一點的午餐，但差不了多少」時，浜崎真緒笑回其實自己是在調侃台灣近日「春水堂之亂」的新聞，更吐露成為香港人後的心聲，

住在香港後，亞洲所有地方消費都已經沒感覺了。

也有網友感嘆：「這新聞竟然燒到海外去了，真是有點丟臉！」

有趣的是，浜崎真緒先前曬出打馬賽克的香港身分證時，曾引發大批網友好奇她是否已經改成華人習慣的三字姓名，當時有人推測照片依稀可見五個中文字，猜測可能是日本漢字名，沒想到浜崎真緒回答真名叫「進擊的海膽」，無厘頭的作風瞬間逗樂眾人。

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