江嘉敏瓦努阿圖勇闖大浪解鎖新成就　荷葉邊泳衣曬S型完美曲線

現年31歲的江嘉敏（Kaman）月前到太平洋島國瓦努阿圖拍攝全新旅遊節目，有幸獲邀前往瓦努阿圖旅遊局進行官方訪問。近日，江嘉敏再次在社交平台曬出多張在瓦努阿圖海底郵局的度假靚相，吸引大批網民及粉絲留言狂讚。

江嘉敏（Kaman）月前到太平洋島國瓦努阿圖拍攝全新旅遊節目。（IG@kaman_kong）

江嘉敏勇闖大浪解鎖新成就

江嘉敏在貼文中分享這次挑戰南太平洋泳術的心情，興奮表示自己終於解鎖了多項新成就！她不僅親自游過了南太平洋，還不小心喝下了不少海水，更搞笑比較道，雖然香港的海水比較鹹，但相對溫暖一些；而作為女生，這也是她這輩子第一次靠自己的力量游到浮台，直言 「真的該好好誇獎一下自己」。不過她亦透露過程並不輕鬆，坦言：「真係好大浪，一秒鐘漂走一米咁遠，中間真係有諗過放棄，多謝自己堅持咗。」

江嘉敏南太平洋游水自嘲「飲到成肚水」。（IG@kaman_kong）

荷葉邊泳衣曬S型完美曲線

在釋出的相片中，江嘉敏身穿一套設計感十足的深藍色拼鮮紅色荷葉邊單肩泳衣。這身泳衣完美貼合其身形，纖細的線條與豐滿的上圍構成令人羨慕的S型完美曲線。一雙修長勻稱的大長腿更是極度搶鏡，整體狀態好到爆燈，極具女神氣場。

江嘉敏貼荷葉邊泳衣相大曬福利。（IG@kaman_kong）

性感美照獲網民洗版讚好

除了亮眼的泳衣照，江嘉敏還分享了自己身穿救生衣在海面上悠閒漂浮的照片，以及手持當地特色「水底郵局」防水明信片的燦爛合照，充滿健康活力。相片曝光後隨即引來不少粉絲紛紛留言大讚。

江嘉敏性感美照獲網民洗版讚好。（IG@kaman_kong）

江嘉敏性感美照獲網民洗版讚好。（IG@kaman_kong）

江嘉敏性感美照獲網民洗版讚好。（IG@kaman_kong）