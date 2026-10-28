李蔓瑩穿高衩開窿泳衣大騷S曲線　加碼自拍大晒纖腰隱約現川字肌

擁有甜美外貌與姣好身材、被網民封為「宅男女神」的李蔓瑩（Renee）向來絕不吝嗇好身材，近日她接連在社交平台大派福利。日前她穿上泳衣游水狂騷S曲線，更自拍大晒超緊實纖腰。



李蔓瑩被網民封為「宅男女神」。（IG@reneebobo）

着高衩泳衣大派福利

積極做運動操Fit的李蔓瑩，大方分享泳裝靚相。李蔓瑩穿上一件頭黑色長袖貼身泳衣，高衩剪裁大騷修長美腿，腰間兩側大膽的鏤空設計更完美展現零贅肉纖腰；加上胸前拉鏈微微拉低，輕露深長事業線，將玲瓏浮凸的S曲線展露無遺。

穿高衩泳衣大派福利。（IG@reneebobo）

大騷性感身材。（IG@reneebobo）

高衩剪裁大騷修長美腿。（IG@reneebobo）

李蔓瑩頭頂戴著一副陪伴多年的藍色泳鏡，笑言以《數碼暴龍》主角「八神太一」造型一口氣游了20個直池，並解釋：「每次戴呢副泳鏡，我都會Po埋呢張太一相，因為就係當年我買藍色泳鏡嘅原因。」游完水後的她對著鏡頭甜笑兼大玩自拍，迷暈一眾網民，大家紛紛派「心心眼」大讚她靚女兼「Fit到漏油」，並瘋狂留言為她加油打氣。

李蔓瑩（IG@reneebobo）

大晒緊實纖腰隱約現「川字肌」

努力游水的成果相當顯著，李蔓瑩其後再加碼晒出著短身小背心襯工裝長褲的全身自拍照。相中的她平坦小腹隱約可見極度緊實的「川字肌」線條。一向幽默的她對著鏡子自拍時，亦不忘於相片配文搞笑自嘲：「希望個肚唔係淨係空肚先咁！」同時寫下「努力啦喂！」

李蔓瑩大晒纖腰。（IG@reneebobo）