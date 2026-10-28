張智霖開騷與舊愛許秋怡深情合唱　袁詠儀台下一大方舉動成焦點

張智霖（Chilam）日前於佛山舉行巡迴演唱會，邀得昔日「金童玉女」拍檔兼舊愛許秋怡驚喜現身擔任嘉賓，兩人繼2011年紅館個唱後相隔約15年再度同台！除了台上的世紀重聚合唱令人矚目，坐在台下見證的太太袁詠儀（靚靚）更是全場焦點所在。



張智霖佛山開騷同台舊愛許秋怡。（微博＠張智霖）

袁詠儀台下化身小粉絲

面對老公與昔日舊愛台上深情合唱，台下的袁詠儀展現出毫無芥蒂的大方風度。當晚靚靚頭戴黑色鴨舌帽、一身黑色便服低調現身觀眾席，全程笑容滿面。演出期間，她更化身「頭號粉絲」高舉手機，對準舞台拍片記錄張智霖與許秋怡的演出。許秋怡的丈夫王書麒當晚亦坐在觀眾席默默支持，兩對夫妻同場見證，現場氣氛溫馨融洽。

袁詠儀現身台下笑容滿面。（微博影片截圖）

台下大方舉機拍片。（微博影片截圖）

同台合唱神曲展默契

當晚許秋怡身穿一襲優雅的白色吊帶長裙配上黑腰帶，大騷纖瘦身段之餘，凍齡狀態亦保養得宜，與張智霖並肩高歌經典對唱金曲《片片楓葉情》，宛如重現三十多年前二人憑《現代愛情故事》走紅時青澀的模樣。台上一對舊拍檔默契依舊，相視而笑兼禮貌握手，交流時自然保持約一個身位的得體社交距離。

對唱經典金曲《片片楓葉情》。（微博影片截圖）

昔日金童玉女曾秘戀兩年分手

張智霖與許秋怡早於1991年因合唱經典金曲《現代愛情故事》結緣，隨後擦出愛火發展成情侶，戀情維持約兩年。分手後雖一度傳出兩人因情傷或事業發展分歧而漸生疏離，但隨着時日推移，彼此心中的結早已化解。張智霖於2001年與袁詠儀步入婚姻，許秋怡亦在2003年與王書麒結婚並育有一子；如今雙方各自坐擁美滿家庭，再見亦是朋友，成就一場最體面的世紀同台。

張智霖與許秋怡早於1991年因合唱結緣並發展成情侶。（微博影片截圖）