71歲周潤發同框68歲苗僑偉狀態大勇　熟男魅力輾壓張振朗朱敏瀚

現年71歲的周潤發（發哥）與68歲的苗僑偉（三哥），向來是圈中公認的殿堂級不老型男，兩人長年堅持慢跑養生，不斷打破年齡限制。近日賈思樂與「少年食神」林澄光分別在社交平台上載好友飯局合照，令周潤發與苗僑偉的最新同框近況曝光，大批網民紛紛洗版激讚兩大巨星「根本唔識老」。



早前周潤發與苗僑偉二人飯聚，便巧遇「少年食神」林澄光。（IG@michaelcklam）

兩大殿堂級型男飯局同框

周潤發身穿深藍色運動風褸，標誌性的銀白短髮修剪得乾淨俐落，且髮量依然豐盈茂密；雖然臉上帶著歲月歷練的自然痕跡，但肌膚紅潤緊緻，他一如既往親自掌鏡自拍，展露招牌燦爛笑容，舉手投足散發巨星從容親民的風範。而身旁的苗僑偉更是保養得宜，身穿貼身白色運動T恤的他，雙肩挺拔、胸膛厚實，完全沒有半點發福老態；近鏡下三哥頂著烏黑濃密的短髮，下顎線條分明俐落，小麥色健康肌膚配搭一副黑框眼鏡，更添斯文帥氣，舉手投足間「大佬氣場」懾人，男人味爆燈。

「少年食神」林澄光再度與周潤發、苗僑偉的合影。（IG@michaelcklam）

在一張全場大合照中，發哥站在最前排掌鏡自拍，三哥伴隨身側，後方則是張振朗與朱敏瀚兩位年輕後輩。論真實年齡，71歲的發哥與68歲的三哥足足比兩位後生仔年長至少30年，但憑藉長年運動鍛鍊出的挺拔健碩身形，以及數十年巨星生涯淬煉出的強大氣質，周潤發與苗僑偉的熟男魅力絲毫不落下風，成熟男性的強大荷爾蒙與王者風範甚至被網民盛讚力壓同場小生。

周潤發和苗僑偉成熟荷爾蒙爆燈，魅力力壓張振朗與朱敏瀚一截。（IG@michaelcklam）

64歲戚美珍全素顏現身 林建明同框周潤發重現回憶殺

除了兩大型男吸睛，64歲的「三嫂」戚美珍亦愛夫相隨現身《蝦仔爹哋》聚會中。在賈思樂放出的大合照中，三嫂頭戴白色棒球帽、身穿粉色輕便運動外套，罕有以「全素顏」真面目示人。

賈思樂近日曬出綜藝短劇《蝦仔爹哋》好友聚會的合照。（Facebook@Louie Castro 賈思樂）

周潤發髮量濃密完全唔識老。（Facebook@Louie Castro 賈思樂）

即便不施脂粉，三嫂的膚質依然顯得白皙緊緻，面帶親切溫婉的笑容，氣色極佳。據悉，戚美珍長年跟隨丈夫苗僑偉及發哥組成的跑山隊伍定時運動，在規律鍛鍊與健康生活下保持充沛活力，展現優雅且崇尚自然的凍齡美態。

戚美珍全素顏上陣依然很能打。（Facebook@Louie Castro 賈思樂）

除了發哥與戚美珍，同場的還有《蝦仔爹哋》一家，包括盧海鵬、白茵與林建明（大姐明）。而在1980年無綫經典神劇《上海灘》中飾演交際花「方艷雲」的林建明，亦在社交平台驚喜上載與「許文強」周潤發的最新合照，並附上一段兩人在劇中合作的精華片段。大姐明感觸又幽默地寫道：「在上海灘裏的許文強，方艷雲，緣盡於...為許文強擋一槍，被馮敬堯『笨gel』歸西！今（昨）天 26 Oct 2026 在香港相遇，嘻嘻哈哈、喜氣洋洋！齊鼓掌！」當年方艷雲為護許文強而中槍慘死的淒美畫面歷歷在目，如今相隔近半世紀兩人在香港重逢，場面極度溫馨。

周潤發和林建明曾經在無綫經典劇集《上海灘》（1980年）合作過。（Facebook@林建明 Meg Lam Kin Ming Victoria）