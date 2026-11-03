馮盈盈仙氣薄紗透視裙若隱若現　轉身大騷白滑玉背完美線條

2016年港姐冠軍馮盈盈（Crystal）向來美貌與智慧並重，近年積極開拓司儀領域，憑藉流利英語、敏捷反應與大方得體的台風，火速躍升為商界與各類大型活動爭相邀約的「金牌司儀」。日前，她獲邀為一場頂尖的國際醫學研討會晚宴擔任大會司儀，事後在社交平台大方分享多張活動靚相，一身極具氣場的華麗造型瞬間引爆網民熱話。

仙氣薄紗若隱若現。（IG@crystalfyy）

馮盈盈日前獲邀為頂尖國際醫學研討會晚宴擔任大會司儀。（IG@crystalfyy）

大露背展無瑕線條。（IG@crystalfyy）

魚尾晚裝透視若隱若現 大展無瑕美背

晚宴當晚，馮盈盈選穿一襲精心剪裁的貼身抹胸魚尾晚裝裙，將傲人線條勾勒得淋漓盡致。裙身在胸前與腰間巧妙融入透視材質，讓白皙肌膚若隱若現，兩袖則垂墜著質感輕盈的純白薄紗，走動間仙氣飄逸，完美平衡了火辣性感與典雅端莊。最令人驚艷的是，當她轉身背對鏡頭時，大露背設計大方展現無瑕美背與緊緻線條，舉手投足間自信滿溢、氣場全開，甫出場便吸引全場目光，成為盛宴中的視覺焦點。

以一襲透視大露背魚尾裙驚艷全場。（IG@crystalfyy）

港大碩士兼營養學背景備受商界青睞

馮盈盈能穩坐專業學術與國際論壇司儀之位，絕非單靠外表。中學畢業於名校寶血會上智英文書院的她，在首屆DSE考獲五科28分佳績（英文科更摘下5*），隨後入讀香港大學食物及營養學系。近年她好學不倦重返校園，更以優等成績（Distinction）取得香港大學理學碩士（食品工業管理及市場學）（Master of Science in the field of Food Industry: Management and Marketing）學位。擁有醫學相關的營養學科學底子、碩士學歷以及出色的兩文三語能力，讓她在面對特定領域的國際醫學專家時依然游刃有餘、台風沉穩。