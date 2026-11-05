Jennie連環大解放愈見狂野　超慳位墨綠比堅尼大騷極品蜜桃臀

BLACKPINK成員Jennie近年風格越走越激，頻頻在社交平台大解放狂曬性感照大派福利。日前萬聖節她才以一襲超低胸白色蕾絲短婚紗化身冷艷鬼魅新娘，手持黑色花球大騷深邃事業線和長腿；沒想到性感照一張接一張，她再度無預警「連環出招」，於IG上載最新一系列戶外火辣比堅尼照，性感誘惑度瞬間爆表！

Jennie萬聖節化身冷艷鬼魅新娘。（IG@jennierubyjane）

低胸上陣超sexy！（IG@jennierubyjane）

超短褲設計。（IG@jennierubyjane）

墨綠比堅尼激罕露蜜桃臀

今次Jennie在最新公開的照片中再度刷新火辣上限，身穿一套剪裁大膽的墨綠色比堅尼，置身於戶外石景庭園之中。在自然日光的映照下，她大方展示火辣身材，標誌性的「直角肩」、立體鎖骨、「螞蟻腰」與結實川字腹肌一覽無遺。

Jennie身穿超大膽比堅尼。（IG@jennierubyjane）

大騷火辣身材。（IG@jennierubyjane）

火辣身材一覽無遺。（IG@jennierubyjane）

最引人注目的莫過於這套比堅尼布料極度「慳位」，大露背設計近乎解放整個玉背，下身剪裁更毫不吝嗇地將她緊緻無瑕的肌膚與圓潤飽滿的「蜜桃臀」曲線完美展現，勻稱的S形身段極具視覺震撼力，性感誘惑度直線飆升。

大露背設計。（IG@jennierubyjane）

連環辣照引網民暴動

面對Jennie近期的頻密福利攻勢，一眾網民紛紛高呼「完全招架唔住，睇到流晒鼻血」！討論區與留言區隨即被激動洗版：「Jennie最近派福利真係派得好密」、「越著越火辣」、「性感天花板」！

頻頻派福利。（IG@jennierubyjane）

罕露蜜桃臀。（IG@jennierubyjane）