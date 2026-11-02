金智媛《Doctor X》惹政治爭議　「光州事件」劇情掀請願停播聲浪

韓國女星金智媛主演的SBS韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》近日爆發劇情爭議。



金智媛在劇中飾演天才外科醫師桂水晶，憑藉精湛醫術及果敢作風受到劇迷喜愛，不料第6集因融入韓國「5·18民主化運動」相關故事，引發部分觀眾不滿，甚至有人發起停播請願，要求國會介入審查。面對外界壓力，該劇責任製作人則在社群平台留下「no fear」（無所畏懼）字眼，引發關注。

金智媛出演的韓劇《Doctor X》近日爆發劇情涉韓國政治爭議。（IG@sbsdrama.official）

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第6集聚焦光州事件受害者 劇情走向引發兩派論戰

根據韓媒《MK》指出，爭議起於10月24日播出的第6集，劇情講述吳尚範（河成光飾）12歲時與哥哥前往光州，卻在1980年「5·18民主化運動」期間遭到槍擊，頭部至今仍留有子彈，46年來飽受疼痛及心理創傷折磨。

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劇中由金智媛飾演的桂水晶，試圖替他動手術，卻牽涉當年戒嚴軍從直升機開槍的歷史證據；此外，劇中還安排虛構前總統池鬥錫登場，影射當時下令軍隊向平民開槍的統治者，並加入518路公車、5·18國立公墓等情節。部分觀眾認為，歷史及政治題材與原本醫療劇主線銜接突兀，也有人肯定劇集呈現受害者長年承受的傷痛，雙方看法呈現兩極。

停播請願達100人連署門檻 製作人發文「NO FEAR」

隨著爭議延燒，「要求停止播出SBS電視劇《Doctor X》」的請願書於10月24日提交至韓國國會連署平台，要求審查製作流程並停止播出，目前已達公開所需的100人連署門檻，進入公開審查階段，但不代表國會已決定停播。

另一方面，製作公司Studio S首席製作人李玉圭在第6集播出後，於社群平台貼出劇集海報並寫下「NO FEAR」（無所畏懼），引發外界揣測是否藉此回應爭議，但他並未進一步說明。該集全國家庭收視率達19.5%，較前一集的17.5%增加2個百分點，創下開播以來新高，讓劇集在收視攀升之際，也成為韓國網路熱議焦點。

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