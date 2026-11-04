T.O.P攜Nana現身生日應援店　借粉絲心意甜蜜放閃被轟韓娛第一人

前BIGBANG成員T.O.P（崔勝鉉）日前高調認愛女星NANA（林珍娜），一舉一動都備受外界關注。然而，11月2日他們被拍到一起現身粉絲為T.O.P準備的生日應援咖啡廳，畫面曝光後隨即引發熱議，對此網友反應呈現兩極，有一派認為兩人互動十分甜蜜，另一派則為粉絲打抱不平，認為此舉十分不妥。



T.O.P攜NANA現身生日應援咖啡廳

T.O.P在11月4日迎來39歲生日，有粉絲為此特別在首爾江南區舉辦生日應援咖啡廳。11月2日T.O.P也親臨現場感謝粉絲，其女友NANA也一同前往，店家事後也將兩人的現身的影片公開在官方IG上，從中可見T.O.P當時身穿黑色外套，看著店內粉絲準備的佈置，而NANA則戴灰色鴨舌帽，搭配上同色系的大衣，站在旁邊幫男友拍照，氣氛相當甜蜜。

畫面曝光在網路上掀論戰

畫面曝光後，在網路上瘋傳並掀起熱議。有網友羨慕直呼：

「他們看起來超幸福」

「現在入坑就可以看到2個好看的人」

「希望他們能一直幸福下去」

「T.O.P看起來狀態超好」

「看到他們兩個那麼甜蜜，真的很替兩人開心」



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不過也有人質疑，此舉似乎沒有考慮到粉絲的感受：

「從沒見過有人帶女友去生咖的」

「受夠了，韓娛第一人」

「我真的完全不能理解」



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