《GTA 6》正式發售至今話題不斷，其中一名在遊戲前期登場的女性 NPC「曼蒂」（Mandy），因搶眼的火辣外型，加上言行古怪的人物設定，意外引起大量玩家討論，甚至有不少人因此不慎困在其住所修水管修了好幾個小時（笑）。



對此就有網友好奇，這位女性 NPC 曼蒂背後飾演的人物到底是何方神聖，11月20日答案正式水落石出，來自美國的女演員兼模特兒舒艾比（Lexie Shoaibi）親自宣布《GTA 6》的曼蒂就是他本人。

《GTA 6》女性NPC曼蒂Mandy（GTA6遊戲截圖）

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《GTA 6》女性 NPC 曼蒂是誰？

曼蒂是《GTA 6》第一章初期登場的配角 NPC，住在雷歐奈達群島（Leonida Keys）的 Key Lento，是布萊恩·海德（Brian Heder）的房客，一開始玩家操控的主角傑森（Jason）會被布萊恩派去向曼蒂收房租，不過曼蒂要求傑森先修好廚房水槽與堵塞的水管才肯付錢，並在過程中換上比基尼頻頻向傑森調情，暗示兩人過去的關係，但傑森並未動搖。在被傑森拒絕後，曼蒂顯露出對傑森與露西亞（Lucia Caminos）的跟蹤與偏執幻想，另外其水槽堵塞物疑似人類手指等細節，也讓不少玩家懷疑她背後可能隱藏著連環殺手等危險秘密。

《GTA 6》中的女性NPC曼蒂Mandy為演員舒艾比Lexie Shoaibi飾演（《GTA6》遊戲截圖）

飾演《GTA 6》曼蒂的幕後演員舒艾比（Lexie Shoaibi）是誰？

而在《GTA 6》負責為曼蒂配音以及動態捕捉的人，正是來自美國的演員兼模特兒舒艾比，根據資訊顯示，舒艾比畢業於紐約大學帝勢藝術學院（NYU Tisch School of the Arts），擁有戲劇藝術學士（BFA）學位，並曾於史黛拉·阿德勒表演工作室（Stella Adler Studio）接受訓練。在飾演《GTA 6》曼蒂之前，她曾參演美劇《傲骨之戰》（The Good Fight，飾 Zoe）、《荷里活》（Hollywood，飾 Stephanie），並為迪士尼動畫影集《小飛與格萊特》（倉鼠和格蕾特、Hamster & Gretel）配音。此外，她也活躍於舞台劇演出，並與模特兒經紀公司 Stetts Model Management 合作。

舒艾比透過個人社群向外界表示他就是飾演《GTA 6》曼蒂的幕後演員，舒艾比也表示他認為曼蒂這個角色非常有趣。

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