《GTA 6》封面女郎原型是誰？這位拉丁美人獲封「最佳符合人選」

隨著R星（Rockstar Games）上週正式公開《俠盜獵車手 VI》（Grand Theft Auto VI、GTA 6）官方封面美術，除了男女主角傑森（Jason）、露西亞（Lucia）與滿滿的罪惡城市風格元素外，拼貼畫面左側那名穿著綠色短版上衣、白色比基尼的捲髮女郎，也成為玩家熱議焦點。



而官方目前僅將該圖列為《GTA VI》正式封面美術，並未公開這名女性的角色名稱或真人原型，但仍被玩家發起網絡大搜索，找出現實最佳符合人選。

《GTA 6》封面女郎（Rockstar Games）

綠背心、白色比基尼加上加勒比海場景，完美符合！

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最近 Reddit 上就有玩家發文表示，自己似乎找到了《GTA VI》「封面女郎」在現實中的最佳符合人選。

現實中該名拉丁女性不僅擁有與插畫人物近似的濃密捲髮與輪廓，連綠色運動背心、白色高衩泳裝搭配金屬圓環的造型，都與封面中的女郎有著相當高的相似度。

而更有利的證據是，在《GTA VI》正式公開封面前，該名女子就在2024年 8月發布了這組辣照。只是近日被網友神出並造成巨大迴響後，女子才把舊照重新釘選在個人頁面上，同時她也修改了文章文字為：

大家都說我長得像《GTA VI》裡的那位深髮女郎。

該名火辣的拉丁女子名叫「CHIQUIN」，根據社群頁面簡介可知她是一名「音樂製作人」、「DJ」，熱愛音樂與健身。以下為她的社交平台傳送門：

CHIQUIN Instagram

CHIQUIN Facebook

CHIQUIN YouTube

但目前仍只是玩家推測，R 星尚未認證

不過，在目前 R 星已公開的《GTA VI》官方角色資訊中，現階段只主要介紹傑森、露西亞以及其他相關角色，官方並未說明這名封面女郎是否為可互動角色、是否有真人原型。

但如果只用照片來對比，CHIQUIN 的確是《GTA VI》封面女郎的「最佳符合人選」。

《GTA VI》目前預定於2026年11月19日登上 PS5、Xbox Series X|S，而預購也將於6月25日正式開啟。

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