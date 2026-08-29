GTA6｜14首配樂與外流31首電台歌曲一文看清　The Weeknd驚喜登場

Rockstar Games正式公開《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，簡稱GTA6）加長版預覽，長達近30分鐘的內容除了展示Vice City、角色互動、犯罪任務與各種娛樂活動，也再次讓玩家見識到《GTA》系列在音樂選曲上的品味。



官方影片一共使用14首不同年代與類型的歌曲，從Lil Wayne、Kodak Black，一路橫跨Phil Collins、Depeche Mode與Def Leppard，替每段場景建立鮮明氣氛。另一方面，先前接連流出的遊戲畫面，也讓玩家提前聽見多首疑似來自《GTA6》遊戲電台的歌曲。目前社群已辨識出約31首曲目，其中更出現The Weeknd收錄於專輯《Kiss Land》的《Wanderlust》，迅速成為整份非官方歌單最受關注的名字之一。

The Weeknd驚喜出現在GTA6的歌單中 (The Weeknd IG)

Rockstar官方加長版預覽使用14首歌曲

這次官方加長版預覽使用的歌曲橫跨嘻哈、搖滾、流行、拉丁與電子音樂。Birdman 與 Lil Wayne 合作的《Pop Bottles》、Sexyy Red 和 Tay Keith 的《Pound Town》，以及 Kodak Black 的《Skrilla》，負責呈現 Vice City 張揚又混亂的街頭氣氛；The Bellamy Brothers《Let Your Love Flow》、Def Leppard《Love Bites》與 Depeche Mode《People Are People》，則為影片加入復古色彩。其他出現在官方預覽中的歌曲，還包括：

Captain & Tennille《But I Think It’s a Dream》

Prefab Sprout《Cars and Girls》

!!! 與 Meah Pace 合作的《Off the Grid》

Cliff Richard《Devil Woman》

Chimbala 與 Omega 的《Se Me Nota（Agarrame）》

Aluna 與 Jayda G《Mine O’ Mine》

以及 Elderbrook 和 Bob Moses 合作的《Inner Light》



其中，Phil Collins 的《Against All Odds（Take a Look at Me Now）》出現在電梯場景，《Inner Light》則替整支預覽收尾。Phil Collins 過去便曾以本人身分登場於《俠盜獵車手：罪惡城市傳奇》，因此這次再度聽見他的作品，也讓不少熟悉系列歷史的玩家感到驚喜。

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The Weeknd《Wanderlust》出現在外流夜店場景

除了官方影片使用的歌曲，近期外流的遊戲畫面也曝光更多疑似電台曲目。根據玩家辨識，The Weeknd 的《Wanderlust》出現在夜店 NINE1NINE 場景，歌曲帶有濃厚 Synth-pop 與復古迪斯可色彩，搭配 Vice City 的霓虹夜生活格外合適。《Wanderlust》最早收錄於 The Weeknd 2013 年推出的首張錄音室專輯《Kiss Land》，並大量取樣荷蘭樂團 Fox the Fox 的《Precious Little Diamond》。雖然這首作品並非 The Weeknd 商業成績最突出的歌曲，卻一直是不少資深歌迷心中的代表作之一，這次疑似進入《GTA6》，也讓《Kiss Land》時期的音樂再次成為話題。不過，目前 Rockstar Games 尚未正式證實 The Weeknd 的歌曲會被收錄於最終版本。

玩家已從外流畫面辨識出約31首歌曲

除了 The Weeknd 之外，玩家還從不同外流片段中辨識出：

Stevie Nicks《For What It’s Worth》

Róisín Murphy《Overpowered》

Coi Leray《Players》

Blue Öyster Cult《Shooting Shark》

Tate McRae《Sports Car》

DJ Khaled 與 Latto

City Girls 合作的《Bills Paid》

以及 Tommy Richman《Million Dollar Baby》等作品



曲目類型同樣相當廣泛，包括：

Moloko《Forever More》

Zapp《Heartbreaker》

Horace Andy《Skylarking》

Myke Towers《Girl》

Waylon Jennings《Waymore’s Blues》

Glen Campbell《Rhinestone Cowboy》

Fat Joe 與 Nelly《Get It Poppin’》

以及 French Montana 和 Swae Lee 的《Unforgettable》



外流內容還出現：

SG Lewis、Robyn 與 Channel Tres 合作的《Impact》

Tove Lo 和 SG Lewis 的《HEAT》

David Lee Roth《Just Like Paradise》

Bad Company《Rock ’n’ Roll Fantasy》

April Wine《Roller》

Orquesta Harlow《La Cartera》

Lindsey Buckingham《Trouble》與《Go Insane》

George Strait《The Fireman》

Marianne Rosenberg《Herz aus Glas》等作品



其中還包含西貝流士《第五號交響曲》及馬勒《第六號交響曲》等古典音樂，顯示《GTA6》的電台可能不會只圍繞流行、搖滾與嘻哈，也可能針對不同角色、地區與駕駛情境準備更加多元的頻道。至於歌單中的 Jamiroquai《Smile》，部分流傳版本特別加上星號，代表目前的歌曲辨識仍可能存在疑問。

《GTA》系列過去便經常透過電台建立城市性格，許多歌曲更成為玩家駕車探索地圖時最深刻的記憶。從目前曝光的音樂來看，《GTA6》仍將延續這項傳統，以現代嘻哈、拉丁音樂、鄉村、搖滾、電子舞曲與古典樂共同組成 Vice City 的聲音風景。至於 The Weeknd 能否正式加入遊戲，以及完整電台、主持人與原聲曲庫，仍要等待 Rockstar Games後續公布。

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