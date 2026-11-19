一名西班牙教授近日寄信給學生，宣布《俠盜獵車手 VI》（Grand Theft Auto VI，簡稱GTA 6）發售當週不必繳交作業、專題與各項期限，原定11月23日的考試也順延一週。信件在11月16日被轉貼到社群平台X（前稱Twitter，推特）後，短時間內吸引大量討論。



教授為何替學生按下暫停鍵？

信中的老師胡安・米格爾（Juan Miguel）表示，《俠盜獵車手 V》（GTA 5）2013年推出時，自己和現在的學生差不多年紀，滿腦子只想趕快回家玩，朋友之間每天聊的也都是這款遊戲。因此他希望這一代學生也能擁有屬於自己的《GTA 6》時刻。

教授在郵件中霸氣宣佈「作業全取消、考試延期」：

依照信件內容，遊戲於11月19日全球上市的這一週，他負責的科目不收作業、專題或其他有期限的工作，原訂11月23日的考試則改到11月30日舉行。不過這份好意附帶條件：他為前一週較繁重的課業量道歉，坦言是刻意提前趕進度，才能給學生這份驚喜。

發售週一結束，課程就要回到原本的節奏，落下的進度得乖乖補回來。教授也叮嚀學生「享受遊戲，但要有責任感」，並指出《GTA 6》部分內容可能不適合學生的年齡。信件本身尚未獲得本人或當事學生證實，但在社群流傳後，眾人紛紛大讚老師明理，也有人打趣說，老師其實是自己也想安心玩《GTA 6》，才故意不出作業。

《GTA 6》預購銷量已突破1500萬套，高於《GTA 5》剛上市時的1110萬套；台灣玩家則可在11月19日凌晨0點開玩，不知道你的課表和行事曆排好了沒？

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