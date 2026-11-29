11月25日，泰國歌手南康蒂帕萬（Namkang Tippawan、น้ำแข็ง ทิพวรรณ）在社交媒體分享了一段影片。



影片顯示，一名男子被警察控制，下跪向蒂帕萬道歉。但蒂帕萬非常生氣，一腳踢在了該男子的臉部。蒂帕萬配文寫道：

對不起，但我真的忍不了。他竟然敢走過來抓住我的胸部。

泰國女歌手南康蒂帕萬Namkang Tippawan（น้ำแข็ง ทิพวรรณ）遭醉漢當眾抓胸非禮 對方下跪道歉仍難消怒火一腳踢臉：

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這段影片在泰國社交媒體上引發了廣泛的討論。許多用戶表達了對蒂帕萬的支持，同時一些人還對蒂帕萬遭性騷擾一事表示憤怒。截至目前，這篇帖文獲得超14.7萬點贊、7600條評論和8380次分享。（帖文現已被刪除）

據泰國娛樂媒體Khaosod報道，事發時，涉事男子處於醉酒狀態。當地時間28日，蒂帕萬與該男子在警局會面。在與調查人員進行了約30分鐘的調解後，蒂帕萬表示，她已經和對方達成和解。兩人握手並相互鞠躬致歉。

當地時間28日，蒂帕萬與該男子在警局會面。在與調查人員進行了約30分鐘的調解後，蒂帕萬表示，她已經和對方達成和解。（Khaosod）

蒂帕萬稱，由於演唱會行程繁忙，她不願再提起正式投訴或採取法律行動。

更多泰國歌手南康蒂帕萬Namkang Tippawan（น้ำแข็ง ทิพวรรณ）的相片：

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【本文獲《觀察者網》授權轉載。】