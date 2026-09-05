被灌瀉藥「排泄給人看」逼肛交　女偶像爆15歲時社長性侵讓她崩潰

日本地下偶像業界爆出未成年性侵爭議！一名經營偶像團體的30多歲男社長X男，被指控自旗下女偶像A女僅15歲時，便利用自身作為公司代表的身分多次與她發生性行為，甚至還強迫A女在自己面前排便，相當誇張，2025年X男因涉嫌違反《兒童福利法》遭逮捕。目前案件正在東京地方法院審理。檢方已於8月求刑2年，預計9月底宣判。



與未成年偶像交往 恐怖性癖全公開

根據日本狗仔《周刊郵報》報導，A女從14歲便開始從事偶像活動，原本隸屬其他事務所，後因公司關閉轉至X男旗下。X男則供稱，自己與A女是「認真交往」，並非利用職務權力，甚至表示A曾多次對他說：

「最喜歡你勝過世界上的任何人」

「雖然想在20歲以前死掉，但如果和X先生在一起就不會死」



因此為了陪伴A女、避免她做出傷害自己的行為，才決定與她交往。

遭控訴的偶像公司社長X男。（news-postseven）

然而，A女在法庭上的說法卻截然不同。她表示，自己所說的「喜歡」並非戀愛感情，而是因為複雜家庭環境及長期的人際困擾，終於遇到一名可以信任的大人，因此產生依賴。她更指控，兩人發生性關係後，因害怕拒絕X男會導致自己的偶像活動中斷，只能逐漸放棄抵抗，「按照X男方便的方式」維持關係。

A女更指控曾遭受多項極端性行為，包括被強行將手伸入口中導致嘔吐、被灌入瀉藥後在眼前排便、遭拘束器具綑綁及使用性玩具，甚至遭到毆打。她含淚形容，光是回想這些事情「就會成為創傷」。

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男方反駁指控太誇張 自傷行為再引發危機

X男則反駁這些說法實在太過頭，讓A女嘔吐是因她自傷時服用大量藥物；所謂灌瀉藥，是為了進行肛門性交，而且A女自己也曾主動進行；使用器具則是基於雙方同意，至於毆打等暴力行為更是完全沒有。雖然兩人的LINE對話中，確實留有涉及相關性行為的訊息，X男仍辯稱只是配合A女的性癖，在聊天過程中刻意說得比較誇張。

X男被旗下女偶像包圍。（news-postseven）

案件另一項受到關注的細節，是疫情期間推出的「Special大頭貼」。由於現場演出收入下滑，事務所推出價格較高、露出程度也較高的照片。A女指稱，旗下偶像中只有自己被要求要拍這種照片，且經常在與X男兩人拍攝後直接發生性行為；X男則否認利用職務權力，稱只是應A女要求協助之下拍攝。

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此外，A女後來與公司另依工作人員B男交往，X男得知後曾情緒激動，但沒有要求兩人離開公司。之後A女的自傷行為再度加劇，甚至傳送大量藥物及血液照片。X男告知家人「公司今後很難繼續提供支援」後，A女傳訊表示「我已經不被需要了吧」、「但是，我最喜歡你，勝過世界上的任何人」，隨後離家出走。A女則表示，自己被通知退社，又想到自己失去了從15歲起遭受性虐待後，作為心靈寄託的偶像活動而陷入絕望，最終決定向警方報案這些年一直忍耐的事情。

本案關鍵在於X男究竟是單純與未成年人發生性關係，還是利用「公司董事」的身分與A女發生關係。若後者成立，將涉嫌違反《兒童福利法》違若不成立，則可能僅構成違反禁止未成年性行為的《青少年健全育成條例》。

檢方認為X利用職務身分，與年輕且精神狀態不穩定的A女發生性行為，因此求刑有期徒刑2年。辯方則反指A女主動邀約、部分證詞及受害申報存在誇大，主張僅應以違反《青少年健全育成條例》論處。這起案件最終判決將於9月底揭曉，也受到外界關注是否能為競爭日益激烈、管理制度備受質疑的地下偶像業界帶來警示。

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