泰星Mild老公性侵親弟再爆「9歲被逼吸毒」喊話親哥別讓老婆頂罪

震驚國際的泰國第一豪門性侵案持續延燒！出身自「勝獅」母公司汶洛集團的Psi Scott（Sai），日前指控童年遭親哥哥Sunit Scott（Phai）性侵，時間長達12年，造成終身陰影，並公開當年關鍵錄音檔。



他最近再次召開記者會，在技術顧問與法律顧問陪同下，沉重透露，在仔細拼湊與審視過往記憶後，確認自己從9歲到15歲的童年時期，除了慘遭性侵，更被強迫吸食多種毒品，目前他已將所有法律追訴程序全權委托守護國土基金會處理，法院定於6月10日正式開庭。

Sai再爆親哥（泰星Mild老公）其他侵犯細節。（facebook@ทราย - Merman Ψ）

泰星Mild老公Sunit Scott（Phai）遭指性侵親弟Sai，被爆關鍵錄音，Mild也致歉後宣佈暫離老公：

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Psi Scott表示將這段陰暗經歷公諸於世後，心情舒坦不少，對於即將到來的庭審，他只擔心對方是否會逃避，被問到是否有話想對親哥哥Phai說，他則直言不諱表示「沒有」，強調嫂嫂、哥哥的妻子Mild也是受害者，因為接收到了刻意扭曲的錯誤資訊，他更隔空對哥哥喊話：

哥哥現在應該要長大成熟了，而不是讓老婆出來替自己承擔責任。

而面對這起豪門醜聞，外界也出現不同聲音，有網友冷嘲熱諷他是「暗戀哥哥」才出來爆料，Psi Scott對此不屑一顧，直言自己完全沒看那些評論，認為多數正常人的三觀不會如此扭曲，不會放在心上。

至於知名網紅「Leena Jung」公開批評他，勸他回去向母親道歉並原諒哥哥，他則淡定回應，自己並未觀看該段訪問，因為對方看起來精神與情緒狀態相當不穩定，他強調一向只傾聽內心平靜且懂得佛法之人的意見。

記者會尾聲，Psi Scott表示，希望其他有類似經歷的人受到鼓勵，要勇敢的說出來，除了感謝外界的聲援，也對整個家族發出警告，斥責家族至今冷眼旁觀的做法，在道德與倫理層面上是嚴重失職。

基金會主席則宣布，將在6月10日親自陪同他出庭，並從法律角度分析，性侵並強迫9至12歲兒童吸毒屬於重大的公訴罪，最高可判處無期徒刑，且該罪名追訴期長達20年，本案至今仍在法律追訴時效內。

至於外界質疑關鍵錄音檔是造假，法律顧問斬釘截鐵地證實，錄音檔絕無經過任何剪輯或AI變造，檔案完整保存在2023年11月27日由Samsung Galaxy S23手機錄製的原始檔中，退回到當年的技術背景，根本還沒有能做到這種程度的AI存在，針對家族準備起訴他「忘恩負義」，律師團隊將持續搜集更多鐵證反擊，並且確認Psi Scott從未繼承或獲得過任何來自外公外婆的遺產與實質利益。

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