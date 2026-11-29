2017年香港小姐冠軍雷莊𠒇（Juliette）自當選以來，外貌與身段一直成為網民熱議焦點，當年更一度被部分網民狠批為「最醜港姐」。不過性格率直的她向來一於少理，卸任後拒留無綫發展，隨即返回加拿大並隻身勇闖荷里活追夢；現年32歲、出身大富之家的她近年在社交平台極為活躍，整體狀態更被指比參選時大勇，近日她分享一段極具視覺衝擊的性感拍攝花絮，火速引爆全網話題！

雷莊𠒇。（IG@juliettelouie）

雷莊𠒇是2017年度香港小姐冠軍兼最上鏡小姐。（資料圖片）

超薄透視衣展野性美

從曝光的拍攝短片可見，雷莊𠒇盤起一頭蓬鬆微鬈長髮，化上立體精緻的歐美風妝容，身穿一襲黑色超薄透視連身衣，內搭同色系性感喱士內衣，若隱若現的透視效果令澎湃傲人上圍一覽無遺。腳踏高跟鞋的她更毫不吝嗇大派福利，在鏡頭前自信跪趴於地上，跟隨音樂節奏緩緩扭動並變換誘人姿勢，一雙健康結實的逆天長腿極度搶鏡，舉手投足間野性魅力爆棚，散發出滿滿的歐美名模自信氣場。

超薄透視連身衣。（IG@juliettelouie）

大騷澎湃傲人上圍。（IG@juliettelouie）

逆天長腿極度搶鏡。（IG@juliettelouie）

野性魅力爆棚。（IG@juliettelouie）

昔日遭批「最醜港姐」懶理負評

回顧雷莊𠒇的選美與演藝路，她當年勇奪港姐冠軍兼最上鏡小姐，賽後雖承受龐大外界輿論壓力，但她始終堅持自我，貫徹健康自然的歐美審美標準。履行完一年港姐合約及親善義務後，她並未選擇留在TVB拍劇，而是毅然返回加拿大生活；擁有強烈表演慾與冒險精神的她，其後更隻身勇闖荷里活影壇追逐演員夢，積極參與各類角色試鏡、拍攝微電影與品牌廣告，近年更化身「選美常客」，先後代表不同賽區出戰國際及跨國選美賽事，屢次在國際舞台展現自信光芒。

雷莊𠒇曾被狠批為「最醜港姐」。（IG@juliettelouie）

雷莊𠒇身材極好。（IG@juliettelouie）

貫徹健康自然的歐美審美標準。（IG@juliettelouie）

億萬千金雷莊𠒇拒靠父蔭海外自食其力

作風獨立的雷莊𠒇其實家底相當雄厚，是名副其實的「億萬富貴千金」。其父親是享負盛名的香港十大設計師之一雷葆文，身兼工程師與成功商人，在香港政商界及設計圈人脈極廣，有傳聞指其家族身家早已突破億元。然而贏在起跑線的她，從未依賴家庭蔭庇當溫室小花，多年來堅持在海外獨自打拼，憑個人實力開拓模特兒及演藝事業。

雷莊𠒇的爸爸是香港十大傑出設計師之一。（IG@juliettelouie）