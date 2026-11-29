已故愛國商人霍英東家族第三代三兄弟霍啟剛、霍啟山及霍啟仁，近年陸續成家立室，隨著二公子霍啟山昨日（28日）獲頒銅紫荊星章後首度在社交平台曬出與俄蒙混血女星娜然的親密合照及家族全家福，霍家第三代三段截然不同的跨國良緣隨即引爆全城熱議！三位霍家新抱及準新抱分別來自中國、俄羅斯及泰國，猛料背景各具光芒，不少網民大讚霍家家風開明包容，徹底打破豪門非商業聯姻不可的傳統框框。

霍家四父子。（IG@fok_kenneth）

霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人），位位都年輕有為。（微博@郭晶晶）

霍啟剛苦追郭晶晶8年成眷侶

長子霍啟剛與「跳水皇后」郭晶晶向來是霍家第三代中最具公信力的模範夫婦。1981年生於河北保定的郭晶晶是中國體壇傳奇，運動員生涯曾四奪奧運金牌，是大眾最熟悉且最敬重的霍家新抱。兩人緣起2004年雅典奧運後國家金牌運動員訪港活動，當時霍啟剛對郭晶晶一見鍾情，更化身小粉絲兩度主動請求合照；其後他展開熱烈追求，多次飛往各地比賽現場捧場及送上鮮花打氣，最終打動芳心。兩人愛情長跑8年後於2012年舉行世紀婚禮，婚後育有一子兩女，郭晶晶洗盡鉛華後作風依然貼地親民，更與霍啟剛並肩深耕體育推廣、公益慈善及公共事務，形象穩重得體、深得民心。

郭晶晶。（微博@郭晶晶）

2012年舉行世紀婚禮。（《猜猜我是誰》截圖）

早前二人低調慶祝結婚周年。（IG@fok_kenneth）

朱玲玲牽手準新抱娜然打破聯姻框框

向來被封為「鑽石王老五」的次子霍啟山，昨日（28日）在禮賓府獲頒銅紫荊星章後，晚上首度在社交平台公開與29歲俄蒙混血女星娜然（Naran）的攬腰合照，全家福中更見朱玲玲緊牽這位準新抱同框，形同低調官宣戀情。持俄羅斯國籍的娜然是演員兼模特兒，早於2015年僅19歲時便來港發展並簽約霍啟山參股的模特兒公司，當時兩人已有工作交集；其後娜然進入電影《封神》劇組接受封閉訓練而一度斷聯，直至2023年憑《封神第一部》飾演「蘇妲己」一角爆紅並定居香港後重逢，2024年低調撻著並逐步融入霍家核心圈子。網傳二人將於12月12日在香港君悅酒店補擺喜酒，惟雙方尚未正式官宣；兩人一個是體壇政商才俊、一個是混血當紅女星，在聚光燈下自帶話題與多元時尚氣質，與大哥大嫂的穩重路線形成鮮明對比。

準新抱娜然。（微博@娜然Naran）

曬全家福。（ig@eric_fok_）

盛傳下月過門的29歲混血未婚妻娜然（Naran）高調現身。（ig@eric_fok_）

結婚喜帖曝光。（網上圖片﻿）

霍啟仁杭州西湖遊船浪漫求婚

至於幼子霍啟仁則選擇最浪漫低調的路線，與泰國籍華裔室內設計師Namfon（南風）拉埋天窗。據悉Namfon出身泰國建築與藝術世家，早年負笈美國入讀頂尖設計學府普拉特藝術學院（Pratt Institute）主修室內設計，畢業後成為高級室內設計師，曾任職於知名設計事務所，氣質清麗溫婉且才華橫溢。她與霍啟仁於2019年相識相戀，拍拖5年後霍啟仁於2024年5月在杭州西湖遊船上單膝下跪浪漫求婚成功，其後更在雲南麗江玉龍雪山腳下舉行僅邀至親好友出席的私密雪山婚禮，婚後小兩口遠離鎂光燈、安守低調甜蜜的小世界。

二人愛的極甜蜜。（IG圖片）

霍啟仁西湖低調求婚。（IG圖片）

霍啟仁與Namfon在玉龍雪山舉辦婚禮。（微博圖片）

有不少網民認為，霍家三兄弟的婚姻選擇各走不同路線：長兄與妻子並肩深耕公職及公益，次兄與影壇新貴的戀情在聚光燈下備受矚目，幼弟則與設計師伴侶低調相守。亦有網民指出，三段婚事並無高下之分，反而反映豪門婚姻不一定局限於門當戶對的功利聯姻，也可以是尊重個人志趣、忠於內心選擇的現代取向。

霍啟剛與郭晶晶。（微博@郭晶晶）

年初娜然與霍啟山疑似在意大利美術館被偶遇 。（小紅書圖片）