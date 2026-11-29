已故賭王何鴻燊與三太陳婉珍的孻仔何猷啟（Orlando），昨日（28日）現身香港禮賓府出席《2026年度勳銜頒授典禮》，正式獲頒銅紫荊星章，以表揚他多年來在慈善及社會服務上的傑出貢獻。龍鳳胎家姐何超蓮（Laurinda）專程到場見證這榮耀一刻，事後更在社交平台發文感性分享喜悅，直言「今日係值得紀念嘅一日」，字裏行間難掩作為家姐的滿滿驕傲！

三房「全家福」。（IG@laurinda_ho）

何超蓮見證細佬授勳

從何超蓮分享的現場照片所見，現年35歲的何猷啟當日以一身剪裁合身的淺灰色雙排扣西裝造型出席授勳儀式，西裝領口佩戴的銅紫荊星章格外醒目，他手持鮮花面帶從容微笑，盡顯豪門公子的沉穩大氣；在旁的何超蓮則以簡約優雅的藍白條紋襯衫配深色半裙低調現身，雙手捧著弟弟的授勳證書伴於身旁，兩姊弟在禮賓府同框合照，畫面莊重之餘又不失溫馨。

何超蓮滿眼驕傲。（IG@laurinda_ho）

恭喜！（IG@laurinda_ho）

何超蓮在帖文中難掩激動寫道：「今日係值得紀念嘅一日！親眼見證細佬獲頒銅紫荊星章呢份榮譽，係你一直以來默默堅持同努力嘅成果。」她更細數弟弟過去十載投身公益的點滴：「不知不覺，原來你喺東華三院已經參與咗整整10年。由當初嘅總理，到副主席，再到主席，呢10年來你付出嘅心血同時間，無白費！見到你上台接受呢份榮耀，我真係好驕傲，同為你感到高興！」

滿屏溫馨與喜悅。（IG@laurinda_ho）

何猷啟去年正式成為東華三院主席。(IG圖片)

何猷啟為家族爭光

何猷啟自六年前與前妻離婚後，感情生活一直備受外界與傳媒高度關注，但他近年作風越趨低調務實，將全副心力投放在社會服務及家族事業上。他在東華三院默默耕耘足足十年，由最基層的總理做起，一步步晉升至副主席及乙巳年主席；特區政府今次的授勳讚辭亦高度肯定其功績，讚揚他擔任東華三院主席期間積極推動醫療、青年發展及長者照顧等優質社會服務，協助紓緩公營醫療體系壓力，貢獻良多。如今憑實力獲頒銅紫荊星章為家族爭光，加上龍鳳胎家姐何超蓮親自到場撐場祝賀，更顯三房一家手足情深。

何猷啟與前妻齊嬌曾愛得甜蜜。(IG圖片)