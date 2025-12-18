人妻出軌健身教練兼懷孕！綠帽男崩潰離婚怒告　姦夫被判賠這金額

進行健身，竟然跟健身教練做上床運動？但台灣新北1名人妻前往健身房做健身，其間認識1名教練，出軌約3個月後懷上對方的孩子。公務員丈夫驚悉事件崩潰離婚，然後向姦夫教練追討80萬新台幣（約20萬港元）精神慰撫金。法官經審理後，判處男被告需賠償40萬新台幣（約10萬港元）。



陳女認識1名林姓健身教練，竟然發展出婚外情，雙方發生關係。（示意圖／gettyimages）

人妻出軌健身教練

台媒於今年12月報道，陳姓女子和公務員丈夫於2021年結婚，婚後育有1名女兒，她經常在facebook分享一家三口日常生活照片，家庭生活原本幸福美滿。直至2024年11月，陳女開始前往三峽1間健身房進行健身，其間認識林姓健身教練，２人竟然發展出婚外情，陳女甚至到林男住所發生關係。

3個月後懷有「愛的結晶」

2025年1月16日深夜至翌日凌晨，2人再到林男住所性交，陳女其後發現自己懷孕，同月25日向林男傳送訊息，林男表示「會處理懷孕一事」，陳女丈夫意外見到對話內容，驚悉妻子外遇一事，追問下陳女才承認不倫關係。雙方最終同年2月離婚，綠帽男向林男索償80萬新台幣（約20萬港元）精神慰撫金。

出軌健身教練大約3個月後，陳女發現自己懷孕。（示意圖／gettyimages）

綠帽男體重驟降兼失眠心悸

綠帽男在法庭上表示，得知陳女懷上其他男性的孩子後，自己身心嚴重受創，體重驟降，而且出現失眠、心悸等症狀，只能停薪留職，專心養病和照顧幼女。林男卻辯稱，陳女一早就想離婚，只不過男方以小孩為由留住陳女，自己沒有導致他們婚姻破裂，加上「不知道對方已婚」，才會跟林女發展感情關係。

法官判處賠償40萬新台幣

但法官查看眾人facebook和訊息內容後認為，陳女和林男在facebook上互相追蹤，林男應該知道陳女當時已婚，加上雙方對話中多次提及綠帽男，林男不可能完全不知情。法官認定林男明知對方已有配偶，仍然和她多次發生關係，最終導致懷孕，行為超出一般交往範圍，嚴重破壞原告的婚姻和家庭生活，法官考慮到林男目前待業，經濟能力有限，綜合所有因素後，判處林男賠償40萬新台幣（約10萬港元）和利息，全案仍可上訴。

