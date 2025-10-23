人妻與前男友出軌7年分手！健身教練變恐怖情人　跟蹤毆打拖走她

恐怖情人無處不在！新加坡1名任職美容師的人妻，婚後與身為業餘健身教練的前男友舊情復熾，繼而發展婚外情，出軌大約7年後關係破裂，人妻堅持分手，健身教練卻變成「恐怖情人」，不但多次跟蹤人妻，而且當眾施以暴力，甚至到女方工作場所將她拉走，最終男子被控5項罪名，他承認其中5項，判囚2個月又12周，即合共約5個月。



林男多次掌摑前女友。（AI生成圖片）

和人妻前女友舊情復熾

當地媒體於9月報道，55歲男被告林德錦（譯音）和50歲受害人本身是青梅竹馬好友，林男在18歲時曾經和受害人交往，分手後失去聯絡。直至2017年，他們透過facebook恢復通訊，林男是業餘健身教練，女方則是美容師，林男明知前女友已結婚，但雙方仍舊情復熾，人妻每周2至3次前往林男家中，這段婚外情維持大約7年。

被分手後上門大力怒砸花盆

但由2023年起，這段不倫戀出現裂痕，受害人打算分手，林男態度和行為亦漸走極端，畼多次跟蹤受害人。同年6月10日，林男搬起受害人鄰居屋外的花盆，大力砸在受害人住所門外。受害人丈夫透過閉路電視發現事件，立即報警，而受害人明知是林男所為，卻因害怕婚外情暴光，只能暗自驚慌。

受害人忍無可忍，向丈夫承認出軌和報警。（AI生成圖片）

受害人曾向丈夫謊稱與被告只是「普通朋友」

到了2024年10月20日凌晨大約3時52分，林男多次致電受害人，卻未獲接聽，再次深夜前往其住所門口，並用手機拍攝屋內情況，行徑再次被閉路電拍下。受害人丈夫察覺情況異常，於是追問妻子，受害人謊稱與林男只是「普通朋友」。

人妻被迫向丈夫承認出軌

但林男糾纏愈來愈頻繁，受害人無法承受，於今年4月8日晚上約8時，他們相約在陳篤生醫院一帶見面，林男強行阻止受害者回家，雙方繼而爆發口角。林男情緒失控，當眾怒摑受害人，最終受害人不堪煩擾，向丈夫承認出軌7年，懇求丈夫接自己回家。

法官判處被告入獄監禁2個月12周。（AI生成圖片）

上門要求跟隨回家被拒 強行拉走人妻

受害人事後封鎖林男，試圖徹底斷絕來往，豈料激怒對方，到今5年7月2日晚上7時許，林男直接前往受害人工作場所，要求她跟隨自己回家。受害人聞言拒絕，林男立即拉扯其頭髮、手臂和頭部，強行將她拉往電梯方向，更將她狠狠推撞牆上，附近民眾見狀立即報警，但林男已帶同受害人離開現場，受害人隨後逃脫。

被告入獄2個月12周

今年7月15日，受害者2次報警，向警方交代林男惡行，令林男被控，被告承認3項罪名，分別是蓄意傷人、動粗及抵觸《防止騷擾法令》，其餘2項罪名交由法官考慮，法官經審理報指出，男被告有超過15年業餘健身教練經驗，具備較強體力，其暴力行為對受害者造成身心傷害，其多次糾纏更嚴重影響受害人和其家人的正常生活，9月25日判處被告入獄監禁2個月12周。

