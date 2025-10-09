人夫出軌女同事傳情慾對話︰黑絲實在太誘人　妻崩潰怒告結果出爐

手機中的情慾對話，隨時成為出軌鐵證！台灣高雄1名人妻指控丈夫和女同事有婚外情，他們不但互送「寶劍沒有出鞘」、「你那個黑絲實在太誘人了」等露骨訊息，而且在3個月之內前往旅館共9次，人妻憤而提告索償。小三向正宮賠償10萬新台幣（約2.5萬港元）達成和解，人夫卻沒有出庭應訊，法官經審理後，判處人夫需賠償30萬新台幣（約7.5萬港元）。



鍾男向張女提及「你那個黑絲實在太誘人了」。（AI生成圖片）

互相傳送訊息調情 討論性行為細節

台媒於今年9月報道，案件在高雄地院進行審理，沈姓人妻和鍾姓丈夫於2010年結婚，育有2名小孩。沈女指控丈夫和張姓女同事有外遇，他們不但互相傳送訊息調情，而且討論性行為細節，由2024年5月至8月期間，他們一同前往旅館共9次，甚至同遊阿里山過夜，相關行為已經嚴重侵害到其配偶關係身份法益，因而怒告索償50萬新台幣（約12.7萬港元）。

丈夫無出庭 小三賠錢和解

鍾男雖然接到法院合法通知，但最終沒有出庭，而且沒有提出任何書狀聲明或陳述。張女則承認事件，並且賠償10萬新台幣（2.5萬港元），和沈女達成和解。

沈女崩潰怒告丈夫與小三，索償50萬新台幣（約12.7萬港元）。（AI生成圖片）

法官判處男被告賠30萬新台幣

法官查看雙方訊息等證據，提及「因為我第一次遇到，寶劍沒有出鞘的，真是太神奇了」、「你那個黑絲實在太誘人了」、「我覺得我跟你越來越偏肉體了」等，法官認為內容足以證明他們有肉體關係，交往程度儼如情侶，加上男被告沒有出庭，根據《民事訴訟法》，男被告等同自認，法官認為賠償金額理應是40萬新台幣（約10萬港元），但張女已經賠償部份，法官判處男被告支付餘下30萬新台幣（約7.5萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）