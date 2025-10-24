日本人夫出軌兼拍「野戰AV」網上販售　人妻驚悉小三竟是「她」

婚姻裏最怕的背叛是什麼？有人說是曖昧，有人說是謊言。但在日本，一名人妻最近的經歷，完全可以寫進「社會頭條＋狗血劇本」：她不僅發現老公出軌，還發現——老公和小三居然拍了一系列「野戰AV片」，上傳到網絡賣錢！



更誇張的是，小三還妄想靠這些片子圈粉，當起網黃。光是想象這個畫面，就已經夠炸裂。而當事人妻的心情，可以說是五味雜陳，從震驚到憤怒，最終不得不走上法律途徑。

接受訪問的女事主（弁護士ドットコムニュース）

點擊圖輯查看訪問內容：

+ 20

舊同事，變成「小三」

故事要從十年前說起。那時候，人妻的老公在公司有個女同事，兩人只是普通關係。女同事沒幹多久就辭職，人妻心裏也沒留下什麼印象。直到幾年後，老公突然告訴她：

那個前同事又回來了，現在和我又是同事。

起初，人妻沒有懷疑。畢竟在她眼裏，對方只是「老同事」，而且自己也認識過，總覺得不會出什麼幺蛾子。但漸漸地，她發現不對勁了。小三開始頻繁給她老公打電話，甚至深夜來電。剛開始老公還解釋說是工作需要，但次數一多，人妻心裏那根敏感的弦就繃緊了。

終於有一天，她看到老公手機上跳出「小三來電」的字樣，怒火壓不住，直接用自己手機回撥了過去。電話那頭，一個女人懵了一下，問：「請問你是誰？」人妻毫不猶豫：

我是XX的妻子。

對方沉默半秒，立馬掛斷電話，從此不再主動來電。看似偃旗息鼓，實則更耐人尋味。於是人妻開始窮追猛打，用簡訊狂轟濫炸，直到小三親口承認：

我和你老公有不倫關係。

這一刻，她的世界徹底塌了。

相關文章：女子與男友住酒店｢手機自動連WiFi｣ 遭疑曾出軌被飛 真相大逆轉

+ 6

驚悚發現：老公和小三拍片！

如果說出軌只是情感上的打擊，那麼接下來的發現，簡直讓人妻靈魂都在顫抖。她偶然間翻到老公的資料夾，赫然發現一堆不可描述的視頻。仔細一看——居然是老公和小三！

更讓人毛骨悚然的是，這些視頻並不是在家裏秘密拍攝，而是故意跑到屋外，拍所謂的「野戰系列」。公寓樓後的小空地、停車場角落、甚至公園偏僻的長椅……鏡頭裏全是這兩人「刺激尋歡」的場景。人妻回憶時忍不住苦笑：

這些地方，都是我日常生活經過的地方。沒想到，他們竟然把我的家，當成拍片的外景地。

二次打擊：上傳賣錢，妄想轉型

然而，噁心的事情還沒完。她很快發現，那些視頻並不是「私藏」，而是被小三上傳到網絡平台。不僅如此，小三還利用這些「野戰片」吸引粉絲，經營賬號，甚至想借機轉型為網紅，靠這些內容賺錢。

而她的老公，也不是被迫的受害者，反而樂在其中。甚至還和小三討論，要不要把這些片子做成系列，賺點「副業收入」。人妻看到這裏，只覺得自己的人生被侮辱到了極點：

那是我承租的公寓啊……他們不僅背叛我，還在我家門口拍片賣錢。這已經不是出軌，而是赤裸裸的踐踏。

律師點評：男人的「收集癖」，也是自曝證據

對於這起案件，日本法律網站《律師.com》也給出了專業解讀。律師原口未緒直言：有些男人在出軌時喜歡「拍片留念」，一方面滿足征服欲和收集癖，另一方面覺得「留下戰績」很爽。但這同時，也成了最直接的證據。

視頻一旦存在，就很難狡辯。無論是作為證據，還是在法律上認定精神損害，都足夠致命。

目前，這名人妻已經對老公和小三提起法律訴訟，要求精神撫慰金。這起事件，之所以在日本網絡上掀起巨大討論，不僅是因為它狗血，更是因為它觸動了很多人的恐懼。

對妻子來說，原本以為最熟悉的人，卻揹着自己過着另一種人生

對家庭來說，信任一旦破碎，就算賠錢也無法修復



有人說，婚姻最怕的不是爭吵，而是背叛。這位日本人妻，親手撕開了真相，卻看到的是一個完全陌生的丈夫和一段荒唐的出軌戲碼。而那位人妻，縱然心碎，但至少還能用法律，為自己討回最後的尊嚴。

相關文章：美國「捉第三者專家」分享 5大最易出軌職業 健身教練先排第2？

+ 17

【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】