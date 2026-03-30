Pokémon卡牌店「魅魔美女店員」辣照瘋傳　遭起底是遊戲網紅河豚

【Pokémon寶可夢卡】台灣新北市一間卡牌桌遊店透過社群平台宣布新血加入，正妹店員「河豚」正式報到。



該名店員憑藉甜美外貌與火辣身材迅速引發網友熱議，身份隨即被起底為擁有逾6萬人追蹤的遊戲網美。

正妹店員「河豚」憑藉甜美外貌與火辣身材迅速引發網友熱議，身份隨即被起底為擁有逾6萬人追蹤的遊戲網美。（Instagram@yzcn_1127）

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面對實體店面經營挑戰，業者強調在AI時代需結合「數碼原住民」進行社群經營，成功透過「流量密碼」吸引大批玩家關注。

新店員「河豚」對外表示，她過去的工作經驗即與玩具產業緊密相連，此次決定轉換跑道投身卡牌領域。她坦言目前仍在努力學習《寶可夢》、GA、FAB等各類卡牌遊戲的機制，並熱情邀請粉絲與玩家到店聊天交流。她在粉專同步曬出的工作形象照，因甜美外型與火辣身材形成強烈反差，成為吸引牌友朝聖的主要誘因。

針對招募策略，業者在臉書粉專分享了AI時代的實體經營學。店家認為，現代卡牌店經營不易，店員的角色已不再僅是傳統的顧店人員，而是需要能操作科技工具、深諳社群經營的「數碼原住民」。業者指出，經營卡牌店是一門必須結合「熱血」與「數據分析」的生意，若能招募到具備玩家同理心且擅長數碼行銷的員工，將能大幅減輕經營壓力。

相關貼文發布後，留言區隨即遭大批牌友與老司機洗版。網友紛紛笑稱：

「可愛賽道突然來了個魅魔」

「為了店員我想開始學打牌了」

「老闆這波操作真的贏很大」



甚至有網友神出其擁有6.1萬粉絲追蹤的IG帳號，引發熱烈轉載。透過將網路流量成功轉化為店面曝光度，該卡牌店在卡牌圈內掀起一股新話題，也展現了實體店面與網紅行銷結合的驚人聲量。

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